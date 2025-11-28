Slušaj vest

Belgijski premijer Bart De Vever izjavio je danas da bi plan Evropske unije da koristi zamrznutu rusku državnu imovinu za finansiranje Ukrajine mogao da ugrozi šanse za potencijalni mirovni sporazum kojim bi se okončao rat sa Rusijom, koji traje skoro četiri godine.

"Ubrzano napredovanje sa predloženom šemom kredita za reparacije moglo bi da ima, kao kolateralnu štetu, to da mi kao Evropska unija efektivno sprečavamo postizanje eventualnog mirovnog sporazuma", rekao je De Vever u pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, u koje je Fajnenšl tajms imao uvid.

Lideri EU pokušali su na samitu u oktobru da se dogovore o planu da se 140 milijardi evra zamrznute ruske imovine u Evropi koristi kao zajam za Kijev, ali nisu uspeli da obezbede podršku Belgije, gde se nalazi veliki deo sredstava.

Evropska komisija, koja je izvršno telo EU, očekuje da ce odgovoriti na zabrinutost Belgije u nacrtu zakonskog predloga za korišĆenje zamrznute ruske imovine, koji ce predstaviti ove nedelje, za podršku Kijevu 2026. i 2027. godine, rekli su zvaničnici EU.