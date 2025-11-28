Slušaj vest

Kasno sinoć, Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio poruku, koja je počela čestitkom za Dan zahvalnosti, a potom je poručio da će njegova administracija "ukinuti sve savezne beneficije i subvencije za nerezidente" i odstraniti "svakoga ko nije neto dobitak za Ameriku".

"Trajno obustaviti migraciju iz svih zemalja trećeg sveta"

Donald Tramp izjavio je da će "trajno obustaviti migraciju iz svih zemalja trećeg sveta", dan nakon što su dva pripadnika Nacionalne garde upucana u Vašingtonu, u napadu koji je postao politička tačka sporenja u okviru aktuelnog pooštravanja mera predsednika protiv imigracije.

Nije bilo jasno na koji način predsednik planira da sprovede takvu "pauzu" migracije. Prethodne zabrane koje je njegova administracija uvodila nailazile su na prepreke na sudovima i u Kongresu.

Prethodno te večeri, Tramp je objavio vest o smrti Sare Bekstrom, jedne od dve pripadnice Nacionalne garde koje su upucane u napadu u blizini Bele kuće u sredu. Vlasti sumnjaju da je pucnjavu izveo Rahmanulah Lakanval, državljanin Avganistanakoji je ušao u SAD u septembru 2021. u okviru programa administracije predsednika Bajdena, koji je evakuisao i raselio desetine hiljada Avganistanaca nakon haotičnog povlačenja SAD iz zemlje.

Napadač ranjen tokom napada i ostaje u pritvoru

Prema navodima Rojtersa, on je dobio azil u aprilu ove godine, tokom Trampove administracije, a u četvrtak je CIA potvrdila da je sarađivao s vojnim jedinicama koje je ta agencija podržavala tokom rata u Avganistanu.

Lakanval je ranjen u napadu i ostaje u pritvoru. Drugi pripadnik Nacionalne garde, dvadesetčetvorogodišnji Endru Vulf, i dalje se bori za život, naveo je predsednik.

Predsednikova sinoćna objava delovala je kao nova eskalacija antimigrantske politike njegove druge predsedničke administracije, koju do sada obeležava kampanja masovnih deportacija.

U objavi je predsednik oštro kritikovao migrante u SAD, a posebno je apostrofirao somalijske zajednice u Minesoti, nakon što je prošle nedelje obećao ukidanje privremenog zaštićenog statusa za građane Somalije u toj saveznoj državi.

Ranije tokom dana, Tramp je izjavio da pucnjava u Vašingtonu "podseća da nemamo veći prioritet u oblasti nacionalne bezbednosti od toga da obezbedimo potpunu kontrolu nad ljudima koji ulaze i borave u našoj zemlji".

Tramp najavio velike promene i pooštravanje mera



U periodu od 24 sata nakon pucnjave, predsednik i članovi njegove administracije najavili su sveobuhvatne reforme imigracione politike. Američka služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) objavila je da se obrada zahteva u vezi s avganistanskim državljanima neograničeno obustavlja, dok se ne sprovede dodatna revizija.

Nakon toga, Ministarstvo za državnu bezbednost saopštilo je da administracija proširuje taj potez, uključujući i reviziju svih slučajeva odobrenih azila tokom Bajdenove administracije. Ministarstvo nije preciziralo da li se revizija odnosi samo na slučajeve iz Avganistana ili i na druge zemlje.

Direktor USCIS-a, Džozef Edlou, izjavio je da, na Trampov zahtev, naređuje i "temeljnu, rigoroznu ponovnu proveru svake zelene karte svakog stranca iz svake zemlje od značaja".

Edlouovom izjavom takođe nije definisano koje zemlje potpadaju pod taj status. USCIS je ukazao na raniju zabranu putovanja koju je Tramp uveo u junu za državljane 19 zemalja, među kojima su Avganistan, Burundi, Laos, Togo, Venecuela, Sijera Leone i Turkmenistan.

Zabrana putovanja iz 2017. tokom Trampovog prvog mandata bila je široko kritikovana i suočila se s pravnim i javnim otporom kada je predsednik pokušao da je nametne odmah po stupanju na dužnost. Nakon dugotrajnih sudskih procesa, politika je preinačena, ali ju je Džo Bajden ukinuo 2021.

Vanredno stanje zbog porasta kriminala



Pripadnici Nacionalne garde raspoređeni su po Vašingtonu od avgusta, kada je Trampova administracija proglasila "vanredno stanje zbog kriminala" i naredila da Garde pruže podršku federalnim i lokalnim organima reda.

Odmah nakon pucnjave u sredu, Tramp je saopštio da će poslati dodatnih 500 pripadnika Nacionalne garde u Vašington.