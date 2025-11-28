Slušaj vest

Eksplozije su prijavljene u nekoliko ruskih gradova, uključujući Taganrog, Smolenski Saratov, tokom noći 28. novembra usred široko rasprostranjenog napada ukrajinskih dronova.

Ukrajinski napad dronovima na Rusiju. Gađani Saratov, Taganrog, Novorosijsk i Smolensk. Odjekivale su snažne eksplozije. Foto: screenshot X

Eksplozije kod vojnog aerodroma Taganrog-Južni

Prema navodima nezavisnog medija Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike, eksplozije su se čule u blizini vojnog aerodroma Taganrog-Južni.

Dodatne detonacije u Saratovu i Smolensku

Svedoci su prijavili eksplozije i u Saratovu i Smolensku, uz snimke koji navodno prikazuju trenutke detonacija u ova dva grada.

Vazdušna uzbuna u Novorosijsku

Lokalni stanovnici navode da su se u primorskom gradu Novorosijsku, na obali Crnog mora, oglasile sirene za vazdušnu opasnost zbog prijavljenog napada dronovima.

Taganrog se nalazi na severnoj obali Azovskog mora, Smolensk istočno od Belorusije, a Saratov uz reku Volgu.

Česti udari na rusku vojnu infrastrukturu

Kijevredovno gađa rusku vojnu infrastrukturu kako bi oslabio sposobnost Moskve da nastavi rat u Ukrajini.

Rano 26. novembra, neidentifikovani dronovi pogodili su ruski grad Čeboksari u Republici Čuvašiji, a Generalštab Ukrajine je kasnije saopštio da su uspešno pogođene fabrike koje proizvode elektroniku za rusku odbrambenu industriju.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

