ODJEKUJU EKSPLOZIJE PO RUSKIM GRADOVIMA! Ukrajina izvela masovan napad dronovima, objavljeni snimci udara (FOTO/VIDEO)
Eksplozije su prijavljene u nekoliko ruskih gradova, uključujući Taganrog, Smolenski Saratov, tokom noći 28. novembra usred široko rasprostranjenog napada ukrajinskih dronova.
Eksplozije kod vojnog aerodroma Taganrog-Južni
Prema navodima nezavisnog medija Astra, pozivajući se na lokalne stanovnike, eksplozije su se čule u blizini vojnog aerodroma Taganrog-Južni.
Dodatne detonacije u Saratovu i Smolensku
Svedoci su prijavili eksplozije i u Saratovu i Smolensku, uz snimke koji navodno prikazuju trenutke detonacija u ova dva grada.
Vazdušna uzbuna u Novorosijsku
Lokalni stanovnici navode da su se u primorskom gradu Novorosijsku, na obali Crnog mora, oglasile sirene za vazdušnu opasnost zbog prijavljenog napada dronovima.
Taganrog se nalazi na severnoj obali Azovskog mora, Smolensk istočno od Belorusije, a Saratov uz reku Volgu.
Česti udari na rusku vojnu infrastrukturu
Kijevredovno gađa rusku vojnu infrastrukturu kako bi oslabio sposobnost Moskve da nastavi rat u Ukrajini.
Rano 26. novembra, neidentifikovani dronovi pogodili su ruski grad Čeboksari u Republici Čuvašiji, a Generalštab Ukrajine je kasnije saopštio da su uspešno pogođene fabrike koje proizvode elektroniku za rusku odbrambenu industriju.
