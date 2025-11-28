Slušaj vest

Mlada žena iz Graca vodi se kao nestala od nedelje ujutru, a njen bivši dečko Petar M. (31) uhapšen je u Sloveniji nakon što je njegov crveni "golf" izgoreo na parkingu jedne kockarnice pored auto-puta.

Sve više dokaza govori protiv njega. Naime, na Petrovim cipelama pronađeni su tragovi krvi, a njegov telefon je, prema pisanju austrijskih medija, u nedelju ujutru bio prijavljen na Stefanijin Wi-Fi.

Petar M. je bio i taj koji je sa jednim prijateljem podneo prijavu o nestanku influenserke. Kada je policija došla u Stefanijin stan, on im je otvorio vrata. Njegovo objašnjenje bilo je da je u stanu jer je došao da proveri psa.

Petrova tetka, koju su novinari lista "Hojte" zatekli u kući njegove bake, koja je takođe pretražena zbog mogućih dokaza, kaže da policija "porodicu drži u mraku".

- Kao porodica smo potpuno šokirani. Baka je jako loše. Ima 81 godinu i težak je bolesnik, ima probleme sa bubrezima - rekla je Petrova tetka.

U četvrtak je Petar još bio u pritvoru u Sloveniji, ali je njegovo izručenje Austriji već zatraženo. U Gracu u međuvremenu ispituju njegovog brata i očuha, kako bi se utvrdilo da li su mogli biti umešani u moguće krivično delo nad influenserkom. Za sada uporno ćute.

Podsetimo, Stefani je pre nestanka bila na jednoj prednovogodišnjoj proslavi u poznatom klubu u Gracu. Nakon što je sa drugaricom podelila taksi do kuće, Stefani je navodno poslala jezivu poruku.

- Rekla joj je da je izvela psa u šetnju i da je sve u redu. Međutim, takođe je napisala da ima osećaj da je neko na stepeništu - rekao je Stefanijin očuh za list "Krone".

Komšije su kasnije prijavile da su čule bučnu svađu koja je dopirala iz stana. Jedan komšija potvrdio je policiji da je video njenog bivšeg dečka na stepeništu u vreme njenog nestanka. Moguće da ju je bivši dečko čekao da se vrati kući.

Stefani je u nedelju u 14 sati imala zakazano snimanje u restoranu u centru Graca, ali se nije pojavila. To je poznanicima delovalo sumnjivo, jer je smatrana za veoma pouzdanu osobu.

Te iste noći njen bivši dečko, sa kojim je godinama bila u povremenoj vezi, uhapšen je u njegovoj rodnoj Sloveniji i sumnja se da je možda umešan u njen nestanak.