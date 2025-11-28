Slušaj vest

Operacije spasavanja u stambenom kompleksu u Hongkongukoji je u sredu zahvatio požar "skoro su završene", saopštili su vatrogasci, dok je broj poginulih u petak rano ujutru dostigao 94, a na stotine ljudi se i dalje vode kao nestali.

Vatrogasci pretražuju zgrade u potrazi za preživelima

Vatrogasne ekipe su u petak pretraživale nebodere, pokušavajući da pronađu preživele posle ogromnog požara koji se proširio na sedam od osam solitera u jednom od najsmrtonosnijih požara u istoriji grada.

Tokom jutra, sve više porodica pristizalo je u zajednički centar kompleksa Kvong Fuk Estate, pored Vang Fuk Courta, kako bi identifikovali tela izvučena iz spaljenih zgrada. Imena većine nastradalih još nisu objavljena u javnosti.

Prioritet su stanovi iz kojih su stizali pozivi upomoć

Timovi za spasavanje su davali prioritet stanovima iz kojih su tokom požara dobijali više od dvadesetak poziva upomoć, ali nisu mogli da im priđu, rekao je Derek Armstrong Čan, zamenik direktora hongkonških vatrogasnih službi. Dodao je da se operacija bliži kraju.

- Trudićemo se da obijemo i uđemo u sve stanove u sedam zgrada kako bismo bili sigurni da nema još žrtava - rekao je Čan.

Požar se brzo proširio zbog bambusove skele i zaštitne mreže

Požar, koji je izbio u sredu popodne, brzo se proširio kroz stambeni kompleks Vang Fuk Court u severnom okrugu Tai Po. Kompleks od osam solitera, u kojem živi više od 4.600 ljudi, bio je u renoviranju i bio je obavijen bambusovom skelom i zelenom mrežom, što je, prema procenama, doprinelo širenju vatre.

U petak ujutru požar je uglavnom bio pod kontrolom, mada su vlasti saopštile da u pojedinim stanovima i dalje ima plamena i da žele da spreče njegovo dalje širenje i ponovno izbijanje u drugim delovima zgrade.

Većina stradalih pronađena u dve od sedam zgrada

Većina žrtava pronađena je u dve od sedam zgrada zahvaćenih požarom, dok su preživeli većinom spaseni iz ostalih objekata. Broj nestalih nije ažuriran još od četvrtka u ranim jutarnjim časovima, kada se procenjivalo da ih ima više od 250.

Porodice prijavljuju nestale preko aplikacije

Posebno kreirana veb-aplikacija prikupila je prijave porodica za svaku zgradu, identifikujući pojedinačne stanove i njihove stanare.

- 41-godišnji muškarac nestao je u 16:45 sati - navodi se u jednoj prijavi iz bloka F, gde je požar počeo.

- Njegova poslednja poruka bila je da je zarobljen na stepeništu između 25. i 26. sprata.

Druga prijava potvrđuje smrt 60-godišnjeg muškarca, 90-godišnje žene i 40-godišnjeg indijskog državljanina koji je živeo sa njima kao kućni pomoćnik na 11. spratu. Osam spratova iznad, četvoro ljudi je navodno stradalo u jednom stanu.

Istraga o uzrocima požara i hapšenja

Policija i antikorupcijska agencija istražuju uzrok požara. Tri osobe iz građevinske firme koja je radila na dugogodišnjoj obnovi kompleksa uhapšene su.

Zvaničnici su fokusirani na bambusovu skelu oko zgrade, kao i na zelenu mrežu koja ju je prekrivala, te na veoma zapaljivi stiropor koji je, kako je otkriveno, korišćen za oblaganje prozora liftova na svakom spratu.

Pozivi za stroža pravila protivpožarne zaštite

Tragedijaje podstakla zahteve za jačanje zakona o protivpožarnoj bezbednosti u građevinskom sektoru.

- Ne postoji zakon koji propisuje obaveznu upotrebu materijala otpornih na vatru - rekao je Li Kvong Sing, predsednik Hongkonškog instituta za bezbednosne prakse, prema navodima RTHK-a.