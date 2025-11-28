Slušaj vest

Najmanje pet osoba ubijeno je tokom izraelskog napada na jugu Sirijeu petak, prenela je sirijska državna agencija SANA, dok je izraelska vojska saopštila da je šest njenih vojnika ranjeno u sukobu tokom operacije hvatanja pripadnika militantne grupe u tom području.

Sukob tokom izraelske operacije

Sirijska državna novinska agencija SANA, pozivajući se na prve informacije, navela je da je pet osoba poginulo, a među njima i dvoje dece. Drugi državni medij, Ekhbariya, izvestio je o 10 poginulih.

Izraelska vojska je saopštila da su njene trupe tokom noćne operacije u oblasti Beit Jin naišle na vatru militanata dok su pokušavale da uhapse osumnjičene pripadnike grupe koju je identifikovala kao "terorističku organizaciju Džama Islamija".

Izraelska vojska: "Odgovorili smo vatrom uz podršku iz vazduha"

- Izraelske trupe su odgovorile vatrom na teroriste, uz vazdušnu podršku - navodi se u saopštenju izraelske vojske, uz dodatak da su trojica teško ranjenih izraelskih vojnika u ozbiljnom stanju.

Vojska je takođe objavila da su uhapšeni osumnjičeni i da je tokom operacije ubijen određeni broj militanata. Operacija je završena.

Optužbe za planiranje napada

Izraelska vojska tvrdi da su osumnjičeni "pripremali napade na izraelske civile", ali nije pružila dodatne detalje i odbila je dalji komentar na upite novinara.

Izrael proširio prisustvo u južnoj Siriji nakon pada Asada

Nakon što su opozicione snage (pobunjenici i džihadisti HTS) prošle godine zbacile predsednika Bašara al-Asada, Izrael je prebacio trupe i vojnu opremu preko demilitarizovane zone uspostavljene 1974. godine i ušao u južnu Siriju, uključujući i stratešku tačku planineHermon.