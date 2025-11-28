Slušaj vest

Ukrajinski Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) saopštio je 28. novembra da vrši pretres u prostorijama šefa kabineta predsednika Volodimira Zelenskog, Andrija Jermaka.

Jermak pod istragom u vezi sa slučajem "Energoatom"

Jermak je predmet istrage NABU-a u korupcionaškom slučaju koji uključuje državnu nuklearnu kompaniju Energoatom - najveći slučaj korupcije tokom mandata Zelenskog.

Osam osumnjičenih je optuženo, a Timur Mindič, blizak saradnik predsednika Ukrajine, navodno je bio vođa grupe.

Jermak: "Saradnja sa istražiteljima je potpuna"

- Danas NABU i SAPO zaista sprovode procesne radnje u mom domu - napisao je Jermak na Telegramu.

- Istražitelji nemaju nikakve prepreke. Dat im je potpuni pristup stanu, moji advokati su prisutni i sarađuju sa organima gonjenja. I ja pružam punu saradnju - istakao je Jermak.

Ukrajinski medij "Dzerkalo Tyzhnia", pozivajući se na svoje izvore, objavio je da se pretresi vrše i u Jermakovoj kancelariji u ulici Bankova u Kijevu i u njegovom stanu.

Pozivi na ostavku, Zelenski odbija da ga smeni

Jermak se suočava sa pozivima da podnese ostavku, ali je Zelenski odbio da ga smeni i naprotiv, imenovao ga je da vodi mirovne pregovore.

Prema izvoru nadležnih organa koji sprovode istragu, jedna od luksuznih kuća kod Kijeva, finansirana kroz korupcionašku šemu Energoatoma, bila je namenjena Jermaku.

Istražitelji Jermaka zovu "Ali Baba"

List "Ukrajinska pravda" objavio je 24. novembra, pozivajući se na policijske izvore, da je Jermak umešan u skandal i da ga istražitelji zovu "Ali Baba".

Glavni ukrajinski tužilac za borbu protiv korupcije Oleksandar Klimenko rekao je početkom novembra da, prema istražiteljima, "Ali Baba održava sastanke i izdaje zadatke organima gonjenja da progone detektive NABU-a i antikorupcione tužioce".

Moguće podizanje optužnice

Darija Kalenjuk, izvršna direktorka Centra za borbu protiv korupcije, rekla je da se pretresi "obično sprovode neposredno pre podizanja optužnica protiv mogućih osumnjičenih".

- Dakle, možemo danas ili vrlo uskoro očekivati optužnicu protiv Andrija Jermaka - rekla je za Kijiv independent.

Reakcije u partiji "Sluga naroda"

Jedan poslanik iz partije Zelenskog rekao je da u stranci "nije bilo neke posebne reakcije".

- Većina ljudi kao da je sve to već razumela. Uglavnom - tišina. Samo je nekoliko pojedinaca obratilo pažnju na poslednje događaje. Neki su možda u šoku - rekao je izvor anonimno.

- Neki su možda očekivali da neće biti daljih posledica, misleći da je Jermakovo imenovanje za šefa mirovne delegacije značilo kraj priče, ali ispostavlja se da je ovo tek početak - dodao je poslanik koji je govorio anonimno.

Saslušanje Rustema Umerova

Podsetimo, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) ispitao je Rustema Umerova, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine i bivšeg ministra odbrane.

Rustem je ispitan u vezi sa slučajem korupcije u koji je umešan saradnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Timur Mindič.

- Rustem Umerov je pozvan u NABU kao svedok da svedoči u krivičnom postupku pokrenutom zbog mešanja u aktivnosti vladinog službenika. Razgovor je bio konstruktivan. Rustem Umerov je odgovorio na sva pitanja istražitelja u okviru procesnog prava - prenela je Ukrajinska pravda, saopštila je pres-službu agencije.

Dana 23. novembra, zamenik Vrhovne rade Aleksij Gončarenko izvestio je da je NABU pripremila optužbe protiv Umerova za proneveru.

Korupcionaški skandal u Ukrajini

Dana 10. novembra, NABU i SAP pokrenuli su veliku operaciju otkrivanja korupcijskih šema u energetskom sektoru. Biro je izvršio pretrese kuća bivšeg ministra energetike Germana Galuščenka, kompanije Energoatom i Timura Mindiča, za koga se veruje da je osnivač kriminalne grupe i "novčanik" Zelenskog. Navodno je biznismen prethodno brzo sproveden iz Ukrajine.

Kasnije je NABU objavila fotografije torbi punih gomila deviza i isečke audio snimaka na kojima se pojavljuju tri osobe sa nadimcima "Karlson", "Tenor" i "Raketa".

Prema rečima poslanika Vrhovne rade Jaroslava Železnjaka, te osobe su Mindič, Dmitro Basov, izvršni direktor fizičke zaštite i bezbednosti u Energoatomu, i Igor Mironjuk, Galuščenkov savetnik. Bivši zamenik ukrajinskog premijera Oleksij Černišov takođe je umešan u slučaj.

Biro za borbu protiv korupcije je već optužio sedam članova kriminalne organizacije. Mindič i biznismen Aleksandar Cukerman su stavljeni na poternicu. Galuščenko, koji je od leta bio na čelu Ministarstva pravde, i ministarka energetike Svetlana Grinčuk su smenjeni.

Zelenski tvrdi da nije bio svestan šta se dešava iza njegovih leđa.