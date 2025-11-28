Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Unnavodno je naredio vojnicima koje je poslao da ratuju na strani Rusije u Ukrajini da se raznesu bombama ukoliko im zapreti opasnost od zarobljavanja, prenosi "Dejli NK".

Intenzivna indoktrinacija i veličanje mučeništva

Izvori navode da severnokorejske jedinice sada dva puta nedeljno prolaze političke indoktrinacione sesije na kojima komandiri veličaju vojnike koji su se razneli na bojnom polju.

Ove sesije poručuju da takvi postupci pokazuju lojalnost Kimu i nadmašuju hrabrost ruskih vojnika koji se bore zajedno sa njima.

Propaganda koristi narative nalik religijskom mučeništvu, uključujući slogan: "Ako daš svoj život, živećeš zauvek." Drugi slogan ohrabruje vojnike da "uče od ratnika koji su se razneli."

Potpuno nepoštovanje života severnokorejskih vojnika

Stručnjaci u Seulu navode da ova poruka pokazuje potpuni nemar prema životima severnokorejskih vojnika, koji su poslati da ratuju u stranoj zemlji i podstaknuti da umru umesto da budu zarobljeni.

Severna Koreja je već javno odlikovala neke svoje vojnike koji su se vratili iz borbi u Ukrajini.

Kim Džong Un je 22. avgusta dodelio medalje pripadnicima koji su učestvovali u borbenim operacijama. Južnokorejski poslanici su kasnije, pozivajući se na obaveštajne podatke, naveli da je oko 2.000 severnokorejskih vojnika poslatih da pomognu ruskim snagama poginulo. Pjongjangje sam potvrdio gubitak oko 350 vojnika u dve faze raspoređivanja.

Severokorejske trupe se u Rusiji koriste za utvrđivanje položaja

Prema ukrajinskoj obaveštajnoj službi, severnokorejske trupe se još nalaze u Rusiji, uglavnom u Kurskoj oblasti, gde obavljaju poslove utvrđivanja položaja i inženjerske zadatke, a ne borbena dejstva na prvoj liniji.

U samoj Severnoj Koreji vlasti predstavljaju "doktrinu samoubistva kao dokaz ideološke čistote i jedinstva."

Kako je objasnio jedan izvor Dejli NK, indoktrinacija direktno povezuje ove smrti na bojištu sa dugogodišnjim severnokorejskim konceptom "večnog života" povezanim sa porodicom Kim. Poruka, kaže izvor, praktično pretvara "smrt za Kima" u "znak lojalnosti".

Protivrečne tvrdnje o prisustvu severnokorejskih vojnika u Ukrajini

Ranije su proruski blogeri na Telegramu tvrdili da su severnokorejski vojnici stigli u oblast Zaporožje u Ukrajini i da se možda pripremaju za borbe kod grada Guljajpolje.