Slušaj vest

Nezamisliv užas dogodio se u Menidiju uGrčka, kada je 14-godišnju devojčicu iz Albanije, koja je bila trudna, majka toliko brutalno prebila da je doživela pobačaj.

Devojčica je navodno u policijsku stanicu otišla noseći fetus u kesi, prenosi Protothema.

Do horora je došlo u četvrtak, 27. novembra, kada je policija dobila poziv o incidentu u porodici.

Odmah su otišli na lice meta, gde su uhapsili majku (54) zbog nasilja u porodici i nanošenja teških telesnih povreda.

Kako pišu mediji, majka je, iz za sada nepoznatih razloga, brutalno pretukla svoju maloletnu i trudnu ćerku zbog čega je devojčica imala pobačaj.