MAJKA TUKLA TRUDNU ĆERKU (14) TOLIKO JAKO DA JE POBACILA: Devojčica uzela mrtvu bebu, stavila je u kesu, pa otišla u policiju
Nezamisliv užas dogodio se u Menidiju uGrčka, kada je 14-godišnju devojčicu iz Albanije, koja je bila trudna, majka toliko brutalno prebila da je doživela pobačaj.
Devojčica je navodno u policijsku stanicu otišla noseći fetus u kesi, prenosi Protothema.
Do horora je došlo u četvrtak, 27. novembra, kada je policija dobila poziv o incidentu u porodici.
Odmah su otišli na lice meta, gde su uhapsili majku (54) zbog nasilja u porodici i nanošenja teških telesnih povreda.
Kako pišu mediji, majka je, iz za sada nepoznatih razloga, brutalno pretukla svoju maloletnu i trudnu ćerku zbog čega je devojčica imala pobačaj.
Prema izvorima iz policije, devojčica je uzela potom fetus, stavila ga u kesu i odnela u policijsku stanicu. O njoj sada brine Centar za socijalni rad.