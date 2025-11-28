Slušaj vest

Nezamisliv užas dogodio se u Menidiju uGrčka, kada je 14-godišnju devojčicu iz Albanije, koja je bila trudna, majka toliko brutalno prebila da je doživela pobačaj.

Devojčica je navodno u policijsku stanicu otišla noseći fetus u kesi, prenosi Protothema.

Do horora je došlo u četvrtak, 27. novembra, kada je policija dobila poziv o incidentu u porodici.

Odmah su otišli na lice meta, gde su uhapsili majku (54) zbog nasilja u porodici i nanošenja teških telesnih povreda.

Kako pišu mediji, majka je, iz za sada nepoznatih razloga, brutalno pretukla svoju maloletnu i trudnu ćerku zbog čega je devojčica imala pobačaj.

Prema izvorima iz policije, devojčica je uzela potom fetus, stavila ga u kesu i odnela u policijsku stanicu. O njoj sada brine Centar za socijalni rad.

