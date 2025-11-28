Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp u četvrtak je nazvao novinarku glupom, dodajući se nizu uvreda koje je uputio ženama u medijima kada mu se ne sviđaju njihova pitanja.

„Jeste li glupi? Jeste li glupa osoba?“, rekao je Tramp, prekidajući reportera dok je odgovarao na pitanja na svom imanju na Floridi o proveri Avganistanaca u Sjedinjenim Državama.

Od rana zadobijenih kao posledica napada preminula je jedna od pripadnica Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, Sara Bekstrom.

Foto: screenshot X

Reporter je pitao Trampa zašto krivi svog prethodnika Džoa Bajdena, kada su neki u njegovoj administraciji rekli da su preseljeni Avganistanci temeljno provereni.

„Zato što su ih pustili unutra“, odbrusio je Tramp, držeći sliku američkog vojnog aviona punog ljudi koji beže dok su talibanske vlasti ponovo došle na vlast.

Došli su „zajedno sa hiljadama drugih ljudi koji ne bi trebalo da budu ovde, a vi samo postavljate pitanja zato što ste glupa osoba“, rekao je Tramp.

U sredu je Tramp besneo zbog izveštaja Njujork tajmsa koji se fokusirao na njegove godine i sve veće znake umora, nazivajući autorku članka „ružnom“.