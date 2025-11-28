Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp u četvrtak je nazvao novinarku glupom,  dodajući se nizu uvreda koje je uputio ženama u medijima kada mu se ne sviđaju njihova pitanja.

„Jeste li glupi? Jeste li glupa osoba?“, rekao je Tramp, prekidajući reportera dok je odgovarao na pitanja na svom imanju na Floridi o proveri Avganistanaca u Sjedinjenim Državama.

Troje vojnika Nacionalne garde su upucana u blizini Bele kuće u sredu,  od strane avganistanskog državljanina  Rahmanulaha Lakanvala (29) koji je doveden u zemlju nakon naglog povlačenja američkih snaga iz Avganistana 2021. godine, pri čemu je jedna pripadnica, Sara Bekstrom, preminula od zadobijenih povreda.

Od rana zadobijenih kao posledica napada preminula je jedna od pripadnica Nacionalne garde Zapadne Virdžinije, Sara Bekstrom.

Sara Bekstrom
Foto: screenshot X

Reporter je pitao Trampa zašto krivi svog prethodnika Džoa Bajdena, kada su neki u njegovoj administraciji rekli da su preseljeni Avganistanci temeljno provereni.

„Zato što su ih pustili unutra“, odbrusio je Tramp, držeći sliku američkog vojnog aviona punog ljudi koji beže dok su talibanske vlasti ponovo došle na vlast.

Došli su „zajedno sa hiljadama drugih ljudi koji ne bi trebalo da budu ovde, a vi samo postavljate pitanja zato što ste glupa osoba“, rekao je Tramp.

U sredu je Tramp besneo zbog izveštaja Njujork tajmsa koji se fokusirao na njegove godine i sve veće znake umora, nazivajući autorku članka „ružnom“.

Ranije ovog meseca, jednu novinarku je nazvao „prasicom“, a drugu „užasnom osobom“.

(Kurir.rs/NDTV/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaKIM DŽONG UN IZDAO NAREĐENJE SVOJIM VOJNICIMA U UKRAJINI: "Bolje se raznesite bombama, nego da vas zarobe" (FOTO/VIDEO)
profimedia-1030621984.jpg
PlanetaPRETRESENA KUĆA ANDRIJA JERMAKA! Velika akcija u Kijevu, šef kabineta Zelenskog umešan u korupcionaški skandal? "Ovo je tek početak" (FOTO/VIDEO)
Andrij Jermak volodimir zelenski
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA NAPALA SIRIJSKI GRAD: Ima mrtvih, među njima i deca, ranjeno šest izraelskih vojnika, izbile žestoke borbe (FOTO/VIDEO)
Sirija Izreal
PlanetaNOVI STRAVIČNI DETALJI O POŽARU KOJI JE KINU I HONG KONG ZAVIO U CRNO: Operacije spasavanja "skoro završene", broj MRTVIH porastao na 94! (FOTO/VIDEO)
hong kong.jpg