Dvanaestogodišnja devojčica koja ima i srpsko državljanstvo teško je ranjena u akciji policije u Bohumu pre desetak dana. Okolnosti tragedije još nisu razjašnjene, a to sada postaje i političko pitanje. Šta za sad znamo?

Zdravstveno stanje maloletnice iz Bohuma je "kritično, ali stabilno". To je formulacija koja ovih dana kruži nemačkim medijima, pozivajući se na navode policije. Međutim, njeno stanje se nikako ne može nazvati kritičnim i stabilnim, tvrdi advokat 12-godišnje devojčice Simon Barera Gonzalez. On je izjavio da se devojčica i dalje bori za život u bolnici i da je u međuvremenu dva puta operisana.

Barera Gonzales je komentarisao i kontradiktorne informacije o toku policijske akcije, odnosno o tome kako je uopšte došlo do toga da policajci upotrebe vatreno oružje. On je javno izrazio sumnju u tačnost verzije koju su istražni organi izneli javnosti.

Šta kaže policija u Bohumu

Policija je incident opisala ovako: usred noći s nedelje na ponedeljak (16-17. novembar) policajci su u bohumskom kvartu Hame tragali za jednom gluvonemom 12-godišnjakinjom. Ona je inače živela u jednoj socijalnoj ustanovi u gradu Minsteru, ali je tog dana prijavljen njen nestanak. Pretpostavljalo se da je krenula kod svoje majke.

Ustanova je alarmirala policiju jer su devojčici bili potrebni lekovi od životne važnosti -konkretno je pomenut insulin. Policajci su otišli do stana u Bohumu gde žive njena takođe gluvonema majka i brat. Tamo su zaista zatekli devojčicu koja je, prema tvrdnjama policajaca, sa dva noža krenula prema njima.

Jedan od njih je tada ispalio hitac iz službenog oružja i pogodio devojčicu u stomak. Radilo se o samoodbrani, tvrdi policija.

Šta kaže porodica devojčice

Advokat 12-godišnje devojčice, koja osim srpskog ima i nemačko državljanstvo, tvrdi da nema nikakvih indicija da se radilo o samoodbrani. Nakon saslušanja svedoka, odnosno članova porodice maloletnice, Barera Gonzales sasvim drugačije opisuje situaciju te kobne noći.

On kaže da nije ni bilo potrebe za samoodbranom jer se, prema iskazu brata povređene devojčice, radilo o kuhinjskim noževima koje je imala u ruci, a njeno ponašanje nije ukazivalo na agresivnu reakciju, već više na paničnu reakciju, dodaje Barera Gonzales.

Majka i brat ranjene devojčice su mu, kako je naglasio, tokom razgovora rekli da je devojčica posegnula za noževima nakon što se uspaničila. Njenu paničnu reakciju "izazvali su policajci" koji su, prema rečima advokata, nakon ulaska u stan uz pretnju oružjem oborili majku na pod i stavili joj lisice.

Nedostaje ključni dokaz

Policija je u međuvremenu reagovala na te kritike i takođe saslušala svedoke. Kako su istražni organi potvrdili u sredu, 26. novembra, saslušanju majke i brata prisustvovali su i tumači znakovnog jezika.

- Pokušali smo što objektivnije, na osnovu uviđaja na licu mesta i izjava svedoka, da izvestimo o tome šta se dogodilo te noći - rekla je portparolka policije za agenciju DPA.

Iz policije tvrde da su upotrebili silu i stavili lisice majci jer je pokušala da ih spreči da uđu u stan, piše DW.

Za sada je još nejasno da li će taj incident ikada biti u potpunosti razjašnjen. Ključni dokaz, naime, nedostaje. Policajci tokom akcije u stanu u Bohumu nisu imali uključene svoje kamere (Bodycams). Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Rajne-Vestfalije, kamere su ostale isključene jer su policajci procenili da je reč o "rutinskoj kontroli".

- Policajci su krenuli u akciju kako bi devojčici omogućili pristup potrebnom leku. Nije bilo nikakvog razloga da se pretpostavi da im preti opasnost, a to je preduslov za korišćenje kamera u stanovima - rekao je za list Rajniše post ministar pokrajinske policije Herbert Rojl (CDU).

"Bodycams" su deo standardne opreme policajaca u Severnoj Rajni-Vestfaliji, ali nisu uvek uključene tokom intervencija. Ono što za sada sigurno znamo jeste da tokom policijske kontrole u stanu s njima nije bilo tumača znakovnog jezika.

To, prema rečima kriminologa Dirka Bajera, ukazuje na zaključak da je kontrola u stanu u Bohumu verovatno bila "teška". Upravo to je, po svemu sudeći, i dovelo do eskalacije, ocenio je on za portal T-Onlajn. Iz policije su najavili da će istražiti u kojoj meri (i da li uopšte) je bilo ikakve komunikacije.

Bajer objašnjava da je razgovor glavni mehanizam koji doprinosi deeskalaciji u takvim situacijama, a to je u ovom slučaju bilo nemoguće zbog specifične situacije - odnosno gluvoneme majke i ćerke.

Kriminolog iz Ciriha Bajer objasnio je da policija u Nemačkoj godišnje u proseku oko 100 puta upotrebi oružje protiv civila, pri čemu u proseku desetak osoba smrtno strada. Ali, kako je dodao za T-Onlajn, do sada mu nije poznat slučaj da je policija pucala na tako mladu devojčicu.

Vanredna sednica u parlamentu

Nakon završetka istražnog postupka koji je još u toku, nadležni sud mora da odluči da li je policajac koji je pucao na maloletnicu postupio u skladu sa ovlašćenjima ili je prekršio zakon. Istragu je preuzela policija iz susednog Esena, što je u Nemačkoj uobičajena procedura kako bi se izbegla pristrasnost lokalnih istražitelja.

Kako je pre nekoliko dana preneo javni servis ARD, policajcima je upotreba vatrenog oružja kada su u pitanju deca potpuno zabranjena. Rafal Ber sa Policijske akademije u Hamburgu rekao je da je samoodbrana kada su deca u pitanju povezana s drugačijim pravilima nego kada su u pitanju odrasli.

- Na decu, prema Zakonu o policiji, uopšte ne sme da se puca - rekao je Ber.

Iz Sindikata policajaca (GdP) dodaju da je upotreba oružja protiv dece dozvoljena samo kada postoji "direktna opasnost po život policajca". Da li je to bio slučaj i u Bohumu, istraga tek treba da utvrdi.

Ovaj slučaj bi mogao imati i političke posledice. Na zahtev opozicionih stranaka, SPD i FDP, u Parlamentu nemačke pokrajine Severna Rajna-Vestfalija u Diseldorfu sazvana je vanredna sednica dva parlamentarna odbora - Odbora za unutrašnje poslove i Odbora za porodicu, decu i mlade. Jedina tačka na dnevnom redu je "Policijska akcija u Bohumu 17. novembra 2025.".