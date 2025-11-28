Slušaj vest

Šef kabineta predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, konsolidovao je neviđen nivo moći unutar ukrajinske vlade, sa uticajem u parlamentu, kabinetu i ključnim državnim institucijama.

Ipak, uprkos svojoj dominaciji, Jermak ostaje kontroverzna figura, često sa skepsom posmatrana i unutar Ukrajine i u inostranstvu.

Uticaj Jermaka i njegova uloga u vladi

Jermakov uticaj proteže se i na organe gonjenja preko pouzdanih zamenika i stavlja ga u centar visokorangiranih diplomatskih sastanaka, često marginalizujući tradicionalnu ukrajinsku diplomatiju.

Njegova uloga "čuvara vrata" Volodimira Zelenskog učinila ga je nezamenljivim, ali i predmetom podsmeha i frustracija među saveznicima, koji se žale da njegova sveprisutnost nadmašuje njegove sposobnosti.

- Moramo da se nosimo s njim, on je čovek Zelenskog. Nemamo izbora - rekao je jedan visoki evropski zvaničnik za Kijev independent.

Jermak i korupcija

Sada, kada je Ukrajina potresena najvećim korupcionaškim skandalom tokom mandata Zelenskog, Jermak je pod lupom, iako nije imenovan među optuženima za korupciju.

Izvori Kijev independenta navode da, dok Zelenski pokušava da spasi obraz, konačno razmatra mogućnost da se Jermak povuče.

- Andrij Jermak je toliko uticajan i duboko uključen u mnoge stvari unutar zemlje, da je nemoguće da ovakva velika korupcionaška šema funkcioniše bez njegovog dubokog znanja i razumevanja - rekla je Daria Kalenjuk, izvršna direktorka Centra za borbu protiv korupcije.

Kontroverze oko imovine i finansija

Istraga je otkrila da su prijatelji predsednika i visoki zvaničnici prali novac i dobijali provizije od državnih ugovora - navodno više od 100 miliona dolara.

Među optuženima su Timur Mindič, bliski saradnik Zelenskog, bivši zamenik premijera Oleksij Černišov, ministar pravde German Galuščenko, ministarka energetike Svetlana Grinčuk i Rustem Umerov, bivši ministar odbrane.

Jedna od luksuznih kuća iz šeme bila je namenjena Jermaku.

Jermakov uspon i bliski odnos sa Zelenskim

Zelenskog je upoznao još 2010. godine i postao ključna figura koja ga je dovela do vrha vlasti. Jermak je preuzeo radne obaveze izvan svoje stručnosti i osiguravao da se predsednikova volja sprovodi bez osporavanja.

- Jermak se predstavljao kao neko apsolutno posvećen predsedniku, kao savršeni izvršilac. Njegov glavni cilj je da postane najprihvatljiviji, najudobniji i najuspešniji alat za Zelenskog - rekao je politički analitičar Volodimir Fesenko.

Jermak i kontrola nad državnim aparatom

Jermak nije samo upravljao Vladom i parlamentom, već je uticao i na organe gonjenja i sudstvo preko svog zamenika Olega Tatarova. Tatarov je kontrolisao Državnu istražnu birokratiju, Nacionalnu policiju i Službu bezbednosti Ukrajine.

Iako su postojale spekulacije o sukobu između Jermaka i Tatarova, izvori organa gonjenja tvrde da su Zelenski i Jermak Tatarova smatrali ključnim za upravljanje pravosudnim sistemom u njihovu korist.

Jermak u spoljnoj politici

Jermak je preuzeo pregovore s Rusijom od 2019. godine i postao glavna figura za spoljnopolitička pitanja Ukrajine tokom rata. On je stalno bio u kontaktu sa liderima i savetnicima bivšeg predsednika SAD Džoa Bajdena, dok je marginalizovao ministra spoljnih poslova Dmitra Kulebu.

"Politico" je izvestio da američki zvaničnici smatraju Jermaka "neinformisanim po pitanju američke politike, grubim i previše zahtevnim". Ipak, Zelenski ga i dalje šalje da vodi međunarodne pregovore.

Eliminisanje konkurenata

Jermak je navodno uklonio svakog ko je mogao da bude konkurencija ili je pokazivao politički potencijal. Primeri uključuju komandanta oružanih snaga Valerija Zalužnog i ministra infrastrukture Oleksandra Kubrakova.

Drugi visoki zvaničnici, poput zamenika premijera i ministra digitalne transformacije Mihaila Fedorova, takođe su marginalizovani, a kontrola nad važnim resursima, poput kupovine dronova, prešla je u Jermakove ruke.

Jermak - centralna figura u administraciji

Sa sve manjim brojem nezavisnih glasova oko Zelenskog, Jermak praktično vodi državu.