Generalni štrajk koji danas pogađa Italiju paralizovao je gotovo sve ključne sektore – železnicu, gradski i međugradski prevoz, aviosaobraćaj, škole, zdravstvo i medije, prenose italijanski mediji.

Štrajk, koji organizuju sindikati Cobas, USB, SGB i CUB, podrazumeva celodnevne obustave rada i masovne proteste u većim gradovima. Sindikati zahtevaju „značajna ulaganja“ u javne službe – zdravstvo, obrazovanje, univerzitete i transport – ocenjujući da je aktuelni ekonomski plan nedovoljan.

Ovo je prvi od dva velika štrajka zakazana za naredne nedelje; drugi, u organizaciji CGIL-a, biće održan 12. decembra.

Kolaps u železničkom i avio-saobraćaju

Najveće poteškoće beleže se u železničkom saobraćaju. Grupa FS (Trenitalia, Trenitalia Tper i Trenord) zaustavila je rad još sinoć, a obustava će trajati do večeras u 21 sat, navodi „Korijere dela sera“. Otkazivanja i kašnjenja su brojna, iako se poštuju zakonom propisani „zaštićeni termini“ za regionalne linije od 6.00 do 9.00 i od 18.00 do 21.00.

Kašnjenja se očekuju i nakon isteka štrajka, pa se putnicima savetuje da pre polaska provere informacije o vozu.

U Rimu će gradski prevoz (ATAC i podizvođači) biti pouzdan samo u intervalima od početka rada do 8.29 i od 17.00 do 19.59. U Milanu saobraćaj za sada funkcioniše normalno, ali je za 30. novembar najavljen četvoročasovni štrajk bankomatskog osoblja. U Napulju autobusi i tramvaji saobraćaju samo od 5.30 do 8.30 i od 17.00 do 20.00.

Poremećaji se očekuju i u avio-saobraćaju, uz garantovane letove između 7.00 i 22.00, kao i od 18.00 do 21.00, uključujući čartere i linije ka ostrvima.

Generalni štrajk u Italiji

Štrajkuju i zdravstveni radnici i novinari

Štrajk u obrazovanju obuhvata nastavno i administrativno osoblje, pa se očekuje da časovi počnu kasnije ili budu skraćeni.

Zdravstveni radnici učestvuju u protestu uz prilagođavanje rada kako bi se minimalne usluge održale. Sindikati u javnom sektoru zahtevaju više ulaganja u infrastrukturu i veću stabilnost zaposlenih.

Novinari su prvi put posle više od 10 godina stupili u celodnevni štrajk. Nacionalna federacija štampe (FNSI) zahteva obnovu kolektivnog ugovora koji nije ažuriran od 2016. godine, kao i jasna pravila o korišćenju veštačke inteligencije u redakcijama. Posledica je 24-časovni prekid rada, od 6.00 ujutru, zbog čega brojne onlajn redakcije danas nisu ažurirane ili rade u ograničenom režimu.

Širom zemlje očekuju se dalji poremećaji sve dok se radnici u ključnim sektorima ne vrate na posao, a sindikati najavljuju nastavak protesta ukoliko ne dođe do pregovora sa vladom, ističu mediji.