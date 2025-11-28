Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban sastao se u petak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinomu Kremlju na razgovorima o energentima što je redak potez jednog evropskog lidera dok rat u Ukrajini i dalje traje.

Ovo je drugi Orbanov odlazak u Moskvu od prošle godine i njega široko smatraju Putinovim najbližim partnerom među svim liderima Evropske unije.

U izjavi za državne medije pre polaska u Moskvu u petak rano ujutru, Orban je rekao da će fokus njegovih razgovora s Putinom biti kontinuirani pristup Mađarske "jeftinoj ruskoj nafti i gasu", resursima na koje je američka vlada uvela sankcije.

1/7 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban i ruski predsednik Vladimir Putin sastali su se u Kremlju gde su govorili o energetici i situaciji oko Ukrajine. Foto: ALEXANDER NEMENOV / POOL/AFP POOL, VLADIMIR GERDO/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, Alexander Nemenov/Pool AFP

Orban: Mađarskoj su potrebni ruski energenti

Pre polaska iz Budimpešte u petak, Orban je rekao da, nakon što je Mađarskadobila izuzeće od američkih sankcija, "sada nam je potrebna samo nafta i gas, koje možemo kupovati od Rusa. Idem tamo da obezbedim snabdevanje Mađarske energijom po pristupačnoj ceni i ove zime i sledeće godine."

Orban dugo tvrdi da su uvoz ruskih energenata neophodni za mađarsku ekonomiju i da bi prelazak na fosilna goriva iz drugih izvora izazvao trenutni ekonomski kolaps - tvrdnja koju neki kritičari osporavaju.

Dok je ostatak Evrope postepeno prekidao uvoz ruskih energenata, Mađarska je održala pa čak i povećala svoje uvoze i protivi se planu EU da do kraja 2027. potpuno eliminiše ruska fosilna goriva.

Uticaj američkih sankcija na rusku ekonomiju

Administracija Donalda Trampa saopštila je da vidi znakove da njihove sankcije najvećim ruskim proizvođačima nafte potkopavaju ekonomski motor koji je Moskvi omogućio finansiranje rata u Ukrajini.

Cene ruske nafte strmoglavile su se nakon što su veliki indijski i kineski kupci počeli da se usklađuju sa američkim sankcijama pre nego što su stupile na snagu prošle nedelje, prema rečima visokog zvaničnika američkog Ministarstva finansija.