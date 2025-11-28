Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je nove, oštrije imigracione mere, uključujući trajnu obustavu migracija iz "zemalja trećeg sveta" i ukidanje svih saveznih beneficija za one koji nisu državljani SAD-a.

U objavama na mreži "Truth Social", Tramp je naveo da želi da "potpuno rastereti" američki sistem, ali nije precizirao koje bi zemlje bile obuhvaćene tim ograničenjem, piše CNBC.

Tramp je poručio da će okončati "milionske" prijeme iz vremena administracije bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena i da će ukloniti svakoga ko, kako je naveo, "nije neto vrednost za SAD ili nije sposoban da voli zemlju".

Plan uključuje ukidanje federalnih subvencija za strane državljane, denaturalizaciju onih za koje tvrdi da "narušavaju domaći mir" i deportaciju stranaca koje opisuje kao "javni teret, bezbednosni rizik ili nekompatibilne sa zapadnom civilizacijom".

Ove izjave usledile su nakon pucnjave u blizini Bele kuće, u kojoj su ranjena dva pripadnika Nacionalne garde, a jedna od njih je preminula. Napad je, prema navodima istražitelja, izvršio državljanin Avganistana.

Ubrzo zatim, direktor Službe za državljanstvo i imigraciju Džozef Edlou saopštio je da će agencija ponovo da proveri sve imigrante sa zelenom kartom iz "zemalja koje izazivaju zabrinutost".

Na pitanje o dodatnim detaljima, uključujući koje se zemlje smatraju „zabrinjavajućim“, USCIS je ukazao CNN-u na 19 zemalja navedenih u junskoj predsedničkoj proklamaciji.

Tih 19 zemalja uključuju Avganistan, Burmu, Čad, Republiku Kongo, Ekvatorijalnu Gvineju, Eritreju, Haiti, Iran, Libiju, Somaliju, Sudan, Jemen, Burundi, Kubu, Laos, Sijera Leone, Togo, Turkmenistan i Venecuelu.