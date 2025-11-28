Slušaj vest

Desetoro ljudi ubijeno je u selu na jugu Sirije u petak od posledica izraelskog napada, izvestili su sirijski državni mediji, dok je izraelska vojska saopštila da je pet njenih vojnika ranjeno u sukobu tokom operacije hapšenja članova jedne militantne grupe.

Prema navodima sirijskih državnih medija, izraelski upad u oblast Beit Džin prerastao je u jedan od najsmrtonosnijih incidenata te vrste otkako je Bašar al-Asadsvrgnut pre godinu dana.

Izraelod tada redovno sprovodi upade na jugu Sirije, navodeći kao cilj sprečavanje ulaska militanata u pogranični pojas.

Izraelska vojska je saopštila da su njene trupe bile pod vatrom militanata tokom noćne operacije hapšenja osumnjičenih koji su pripadali grupi Džama Islamija. Napad je opisan kao deo rutinskih operacija u regionu poslednjih meseci.

1/6 Vidi galeriju Sukobi na jugu Sirije između izraelskih snaga i militanata Džama Islamije. Poginulo je 10 osoba, od kojih dvoje dece. Ranjeno je pet izraelskih vojnika. Foto: Majdi Mohammed/AP, MOHAMMED AL RIFAI/EPA

Nasilni sukobi

Izraelske trupe uzvratile su vatrom "uz pomoć iz vazduha", saopštila je vojska, dodajući da su trojica ranjenih izraelskih vojnika zadobila teške povrede.

- Eliminisan je određeni broj terorista - navodi se u saopštenju.

Sirijska državna agencija SANA, pozivajući se na direktora Zdravstvene uprave u provinciji Damask, objavila je da je 10 ljudi ubijeno, a desetine njih ranjeno usled izraelskog napada. Među poginulima je i dvoje dece, objavila je ranije SANA.

Prema SANA-i, izraelske snage granatirale su Beit Džin u 3:40 sati ujutru, nakon čega su izraelske trupe ušle u selo. Meštani su se suprotstavili izraelskim snagama, što je dovelo do "nasilnih sukoba".

Izraelske snage uhapsile su dve osobe, potvrdili su izraelska vojska i jedan lokalni sirijski zvaničnik.

Izraelska vojska odbila je da pruži dodatne detalje o militantnoj grupi koja je bila meta operacije. Optužila je osumnjičene za vojne aktivnosti, uključujući postavljanje improvizovanih eksplozivnih naprava i "planiranje budućih napada na Izrael, uključujući raketiranje".

Izrael sumnjičav prema novim sirijskim vlastima

Izrael je izrazio duboku sumnju prema novoj sirijskoj vladi na čelu sa predsednikom Ahmedom al-Šarom, bivšim komandantom Al-Kaide, navodeći da želi demilitarizovanu južnu Siriju.

Al-Šara je izjavio da Sirija ne predstavlja pretnju nijednoj državi u regionu ili svetu.

Izrael je više puta intervenisao vojno s ciljem zaštite pripadnika sirijske manjine Druza, posebno tokom nasilja u provinciji Suvejdau julu, kada su se sunitski beduinski borci i vladine snage sukobili sa Druzima.