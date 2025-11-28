ŽENA SLUČAJNO POSLALA MAČKU POŠTOM: Životinju spasila radnica iz pekare, nesvakidašnji slučaj u Nemačkoj
U Nirsingenu, u Nemačkoj, blizu Ulma, žena je slučajno poslala paket u kojem je spavala njena mačka.
Bild i SWR3 su izvestile o incidentu, koji je izazvao neobičnu policijsku raciju i završio se srećnim spasavanjem životinje .
Prema preliminarnim informacijama, mačka se uvukla u kartonsku kutiju dok je njena vlasnica pripremala paket za slanje. Životinja je zaspala unutra, a ništa ne sluteći, žena je zapečatila kutiju i ostavila je na mestu za preuzimanje paketa.
Mačka se verovatno probudila kada je paket bio među ostalim pošiljkama.
Životinju je spasila zaposlena u pekari koja radi pored mesta za dostavu i preuzimanje paketa. Čula je tiho mjaukanje iz jednog od zapečaćenih paketa i posumnjala da nešto nije u redu.
Žena je poznavala vlasnicu životinje i odmah ju je obavestila o nalazu. Takođe je pozvala policiju, jer je samostalno otvaranje paketa zabranjeno zbog poverljivosti prepiske.
Policija je otvorila kutiju i unutra pronašla uplašenu, ali nepovređenu mačku. Životinja je brzo vraćena vlasniku.
Policija je napomenula da nema osnova za istragu o okrutnosti prema životinjama, jer se radilo o nesrećnom slučaju.
