"SASTAVIO SAM JE NA BRZINU" Rumunski ministar odbrane podneo ostavku, lagao u biografiji
Rumunski ministar odbrane Jonut Mosteanu objavio je u petak ostavku nakon što je priznao „grešku“ u svojoj biografiji u vezi sa nepostojećom univerzitetskom diplomom.
Jonut Mosteanu, koji je priznao da je u svojoj biografiji naveo da je diplomirao na univerzitetu koji nikada nije pohađao, rekao je da diskusije o njegovom slučaju ne bi trebalo da „ometaju one koji vode zemlju u njihovoj teškoj misiji“ dok su „Rumunija i Evropa pod napadom Rusije“.
„Danas podnosim ostavku na mesto ministra odbrane“, napisao je na Fejsbuku. „Naša nacionalna bezbednost mora biti odbranjena po svaku cenu.“
Bukurešt: Moskva sprovodi hibridne napade
Rumunija, članica NATO-a, suočila se sa višestrukim upadima u svoj vazdušni prostor od početka ruske invazije na Ukrajinu, a fragmenti dronova su takođe pali na njenu teritoriju. Bukurešt je optužio Moskvu za sprovođenje „hibridnih napada“ i mešanje u prošlogodišnje predsedničke izbore, koji su kasnije poništeni.
Mosteanu je bio pod pritiskom nakon što je juče objavljena novinarska istraga koja pokazuje da je u svojoj biografiji naveo da je diplomirao na univerzitetu na kojem nikada nije studirao. Istog dana se izvinio, nazvavši to „greškom“.
„Napisao sam biografiju u žurbi“
„Postoji greška u biografiji koju sam napisao u žurbi 2016. godine koristeći šablon koji sam pronašao na internetu, nisam tada dovoljno obratio pažnju na ove detalje“, rekao je Mosteanu na Fejsbuku.
Mosteanu je imenovan za ministra odbrane u junu, tokom formiranja nove proevropske vlade nakon višemesečnih političkih previranja. Premijer Ilie Bolojan rekao je da će nominovati ministra ekonomije i turizma Radua Mirutu za privremenog ministra odbrane.
(Kurir.rs/Index/Prenela: M. V.)