Rumunski ministar odbrane Jonut Mosteanu objavio je u petak ostavku nakon što je priznao „grešku“ u svojoj biografiji u vezi sa nepostojećom univerzitetskom diplomom.

Jonut Mosteanu, koji je priznao da je u svojoj biografiji naveo da je diplomirao na univerzitetu koji nikada nije pohađao, rekao je da diskusije o njegovom slučaju ne bi trebalo da „ometaju one koji vode zemlju u njihovoj teškoj misiji“ dok su „Rumunija i Evropa pod napadom Rusije“.

„Danas podnosim ostavku na mesto ministra odbrane“, napisao je na Fejsbuku. „Naša nacionalna bezbednost mora biti odbranjena po svaku cenu.“

Bukurešt: Moskva sprovodi hibridne napade

Rumunija, članica NATO-a, suočila se sa višestrukim upadima u svoj vazdušni prostor od početka ruske invazije na Ukrajinu, a fragmenti dronova su takođe pali na njenu teritoriju. Bukurešt je optužio Moskvu za sprovođenje „hibridnih napada“ i mešanje u prošlogodišnje predsedničke izbore, koji su kasnije poništeni.

Mosteanu je bio pod pritiskom nakon što je juče objavljena novinarska istraga koja pokazuje da je u svojoj biografiji naveo da je diplomirao na univerzitetu na kojem nikada nije studirao. Istog dana se izvinio, nazvavši to „greškom“.

„Napisao sam biografiju u žurbi“

„Postoji greška u biografiji koju sam napisao u žurbi 2016. godine koristeći šablon koji sam pronašao na internetu, nisam tada dovoljno obratio pažnju na ove detalje“, rekao je Mosteanu na Fejsbuku.