OVA EVROPSKA ZEMLJA PLANIRA DA ZABRANI MOBILNE TELEFONE I U SREDNJIM ŠKOLAMA: Zabrana za osnovce već na snazi
Predsednik Francuske Emanuel Makron najavio je danas da želi da proširi zabranu korišćenja mobilnih telefona i u srednjim školama.
Zabrana korišćenja mobilnih telefona već je na snazi u osnovnim školama u Francuskoj, prenosi televizija BFM.
- Izbacili smo mobilne telefone iz osnovnih škola. Verovatno ćemo to proširiti i na srednje škole od naredne školske godine - izjavio je Makron.
Kako je istakao, to je mesto gde se uči i gde se razmenjuju informacije.
- Suočavamo se sa talasom usamljenosti i problemima mentalnog zdravlja kod naše omladine - rekao je Makron i najavio pokretanje velike kampanje informisanja i prevencije usmerene ka roditeljima.
U Francuskoj je već zabranjena upotreba mobilnih telefona u osnovnim školama, što je bilo predizborno obećanje francuskog predsednika.
Zakonom je zabranjena upotreba mobilnih telefona, tableta i drugih elektronskih uređaja povezanih sa internetom.
Izuzetak su vanškolske aktivnosti ili upotreba tih uređaja kod učenika sa posebnim potrebama.