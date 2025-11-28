"NIJE MU PRVI PUTOVANJE U MOSKVU"

Nemački kancelar Fridrih Merc tvrdi da je mađarski premijer Viktor Orbanotputovao u Moskvu bez evropskog mandata ili odobrenja evropskih lidera.

Tokom sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju danas, Orban je rekao da Mađarska nije podlegla spoljnim pritiscima i da nastavlja da razvija saradnju sa Moskvom.

Merc: "Ide bez našeg odobrenja"

"Stav Viktora Orbana znamo već nekoliko godina. Ovo nije njegovo prvo putovanje u Moskvu... Ali on ide bez evropskog mandata i ide bez našeg odobrenja. Ali to nije ništa novo. On ima svoju viziju za okončanje ovog sukoba“, rekao je Merc na zajedničkoj konferenciji za novinare sa slovenačkim premijerom Robertom Golobom u Berlinu.

Merc je napomenuo da je Orban već posetio Moskvu 2024. godine.

„Ako neko ima bolju ideju od naše, pozdravljamo je. Samo sumnjam da će ovog puta biti uspešnija nego prošlog puta. Nažalost“, dodao je Merc.

Pre odlaska u Moskvu, Orban je sam izjavio da je cilj predstojećih razgovora sa Putinom nastavak obezbeđivanja snabdevanja energentima Mađarske, osiguravajući da zemlja dobija gas i naftu iz Rusije putem gasovoda. Izjavio je da su tokom posete mađarske delegacije Vašingtonu uspeli da ukinu američke sankcije na isporuku nafte i gasa putem gasovoda.

Mađarski premijer je naglasio da su ruske zalihe nafte i gasa obezbedile zemlji najniže cene energije u Evropi.

Mađarska ključni partner Rusije u isporuci energenata