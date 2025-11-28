SAD ĆE PRIZNATI KRIM KAO DEO RUSIJE? Tramp predaje Putinu okupirane teritorije, baš ih briga šta radi Evropa
Sjedinjene Države su spremne da priznaju rusku kontrolu nad Krimom i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijama kako bi osigurale sporazum o okončanju rata, tvrdi britanski "Telegraf".
"Telegraf" saznaje da je Donald Tramp poslao svog mirovnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera da to direktno ponude Vladimiru Putinu u Moskvi.
Plan o priznavanju teritorije, koji krši američku diplomatsku konvenciju, verovatno će se sprovesti uprkos zabrinutosti među evropskim saveznicima Ukrajine.
Jedan dobro obavešten izvor je rekao: „Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele.“
Ruski predsednik Vladimir Putin je u četvrtak rekao da će pravno priznanje Krima i regiona Donjecka i Luganska kao ruske teritorije od strane Vašingtona biti jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsednika.
Kremlj je u petak saopštio da je dobio revidiranu strategiju za okončanje rata, sastavljenu nakon hitnih razgovora između ukrajinskih i američkih zvaničnika u Ženevi, u Švajcarskoj, prošlog vikenda.
Prvobitni mirovni plan od 28 tačaka, koji je formulisao gospodin Vitkof nakon razgovora sa ruskim zvaničnicima, nudio je američko „de fakto“ priznanje Krima i dva istočna regiona Donbasa.
Strategija je takođe predložila „de fakto“ priznanje teritorije koju drži Rusija iza linije kontakta u Hersonskoj i Zaporožkoj oblasti Ukrajine nakon bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre.
U Ženevi, ukrajinski i američki zvaničnici su pregovarali o novom planu od 19 tačaka, koji je manje povoljan za Moskvu.
Ali više izvora je sugerisalo da su američke ponude priznanja ostale deo strategije.
Kijev ne bi bio primoran da prizna rusku kontrolu nad teritorijama koje je nezakonito anektirao od 2014. godine. Ukrajinski ustav sprečava bilo kog predsednika ili vladu da ustupi teritoriju bez prethodnog postavljanja pitanja glasačima na nacionalnom referendumu.
(Kurir.rs/TheTelegraph/Prenela: M. V.)