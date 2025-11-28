Slušaj vest

Sjedinjene Države su spremne da priznaju rusku kontrolu nad Krimom i drugim okupiranim ukrajinskim teritorijama kako bi osigurale sporazum o okončanju rata, tvrdi britanski "Telegraf".

"Telegraf" saznaje da je Donald Tramp poslao svog mirovnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta Džareda Kušnera da to direktno ponude Vladimiru Putinu u Moskvi.

Plan o priznavanju teritorije, koji krši američku diplomatsku konvenciju, verovatno će se sprovesti uprkos zabrinutosti među evropskim saveznicima Ukrajine.

Jedan dobro obavešten izvor je rekao: „Sve je jasnije da Amerikance ne zanima evropski stav. Kažu da Evropljani mogu da rade šta god žele.“

Ruski predsednik Vladimir Putin je u četvrtak rekao da će pravno priznanje Krima i regiona Donjecka i Luganska kao ruske teritorije od strane Vašingtona biti jedno od ključnih pitanja u pregovorima o mirovnom planu američkog predsednika.

Kremlj je u petak saopštio da je dobio revidiranu strategiju za okončanje rata, sastavljenu nakon hitnih razgovora između ukrajinskih i američkih zvaničnika u Ženevi, u Švajcarskoj, prošlog vikenda.

Prvobitni mirovni plan od 28 tačaka, koji je formulisao gospodin Vitkof nakon razgovora sa ruskim zvaničnicima, nudio je američko „de fakto“ priznanje Krima i dva istočna regiona Donbasa.

Strategija je takođe predložila „de fakto“ priznanje teritorije koju drži Rusija iza linije kontakta u Hersonskoj i Zaporožkoj oblasti Ukrajine nakon bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre.

U Ženevi, ukrajinski i američki zvaničnici su pregovarali o novom planu od 19 tačaka, koji je manje povoljan za Moskvu.

Ali više izvora je sugerisalo da su američke ponude priznanja ostale deo strategije.