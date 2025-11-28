Slušaj vest

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da su SAD dostavile Rusiji detalje mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, o kojem će dve strane razgovarati sledeće nedelje.

Peskov je novinarima u Moskvi rekao da je Rusija dobila ažuriran mirovni plan, posle konsultacija predstavnika SAD i Ukrajine u Ženevi, prenosi agencija TASS.

Razgovori sledeće nedelje u Moskvi

"Ključni detalji su predati, a razgovori će biti održani u Moskvi sledeće nedelje", kazao je Peskov.

Na te razgovore sa ruskim predstavnicima u Moskvi trebalo bi da dođe specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof.

Peskov je rekao da će Kremlj blagovremeno objaviti kada će ti razgovori biti održani.

Predstavnici SAD i Ukrajine su 23. novembra u Ženevi revidirali plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rusko-ukrajinskog sukoba, koji je prvobitno imao 28 tačaka.

Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izjavio da bi američki plan mogao da posluži kao osnova za napore za rešavanje sukoba u Ukrajini.

(Kurir.rs/Beta)

