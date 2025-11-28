OGLASIO SE PESKOV: SAD dostavile Rusiji detalje nacrta mirovnog sporazuma za Ukrajinu, sledeća sedmica KLJUČNA: Sve oči sveta biće uprte u Moskvu!
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da su SAD dostavile Rusiji detalje mirovnog plana za okončanje rata u Ukrajini, o kojem će dve strane razgovarati sledeće nedelje.
Peskov je novinarima u Moskvi rekao da je Rusija dobila ažuriran mirovni plan, posle konsultacija predstavnika SAD i Ukrajine u Ženevi, prenosi agencija TASS.
Razgovori sledeće nedelje u Moskvi
"Ključni detalji su predati, a razgovori će biti održani u Moskvi sledeće nedelje", kazao je Peskov.
Na te razgovore sa ruskim predstavnicima u Moskvi trebalo bi da dođe specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof.
Peskov je rekao da će Kremlj blagovremeno objaviti kada će ti razgovori biti održani.
Predstavnici SAD i Ukrajine su 23. novembra u Ženevi revidirali plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rusko-ukrajinskog sukoba, koji je prvobitno imao 28 tačaka.
Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izjavio da bi američki plan mogao da posluži kao osnova za napore za rešavanje sukoba u Ukrajini.
(Kurir.rs/Beta)