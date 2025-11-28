Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban danas se sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, gde je ponovio svoj poziv da se ruski lider i američki predsednik Donald Tramp sastanu u Budimpešti.

„Znamo za vaš uravnotežen stav o ukrajinskom pitanju“, rekao je Putin Orbanu na početku njihovog razgovora, prema Kremlju. Zahvalio se mađarskom premijeru na pozivu, rekavši da je i Tramp nedavno predložio sastanak.

„Tramp je odmah rekao: 'Imamo dobre odnose sa Mađarskom, vi imate dobre odnose sa Viktorom, a i ja ih imam, tako da predlažem ovu opciju.' Naravno, rado smo se složili“, rekao je Putin.

Američki predsednik je otkazao ranije zakazani sastanak u Budimpešti pre nekoliko nedelja, tvrdeći da bi to bilo gubljenje vremena jer nema prostora za napredak u razgovorima o okončanju rata.

Mađarski premijer Viktor Orban i ruski predsednik Vladimir Putin sastali su se u Kremlju gde su govorili o energetici i situaciji oko Ukrajine.

Kremlj je najavio da će se američki zvaničnici sastati sa ruskom stranom sledeće nedelje u Moskvi, prema novinskoj agenciji DPA.

Orban je u petak rekao da se Mađarska, kao sused Ukrajine, nada uspehu razgovora zbog teških ekonomskih posledica rata.

„Čvrsto se nadamo da će predlozi na stolu dovesti do prekida vatre i mira“, rekao je.

Mađarski premijer je brzo podržao američki predlog za mirovni plan od 28 tačaka predstavljen prošle nedelje, koji neki političari smatraju previše poslušnim Moskvi.

Predlozi su od tada revidirani u pregovorima SAD sa Evropljanima i Ukrajincima.

Orban je ranije tvrdio da je Evropska unija „sabotirala“ Trampov prvobitni plan jer želi da produži rat u Ukrajini.

Orban: Mađarskoj su potrebni ruski energenti

Pre leta za Moskvu, Orban je podsetio da je američki predsednik odobrio Mađarskoj izuzeće od američkih sankcija uvedenih ruskim naftnim kompanijama Rosnjeft i Lukoil.