Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, podneo je ostavku danas.

Ovaj potez je usledio nakon što je jutros Ukrajinski Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) pretresao njegovu kuću i kabinet.

Istraga je otkrila da su prijatelji predsednika i visoki zvaničnici prali novac i dobijali provizije od državnih ugovora - navodno više od 100 miliona dolara.

Među optuženima su Timur Mindič, bliski saradnik Zelenskog, bivši zamenik premijera Oleksij Černišov, ministar pravde German Galuščenko, ministarka energetike Svetlana Grinčuk i Rustem Umerov, bivši ministar odbrane.

Jedna od luksuznih kuća iz šeme bila je namenjena Jermaku.

"Zahvalan sam Andriju što je uvek predstavljao ukrajinski stav u pregovorima tačno onako kako treba. To je uvek bio patriotski stav. Ali želim da ne bude glasina i spekulacija", rekao je Volodimir Zelenski povodom ostavke Jermaka.

On će sutra održati konsultacije o tome ko će doći na mesto Jermaka.

Jermakov uspon i bliski odnos sa Zelenskim

Zelenskog je upoznao još 2010. godine i postao ključna figura koja ga je dovela do vrha vlasti. Jermak je preuzeo radne obaveze izvan svoje stručnosti i osiguravao da se predsednikova volja sprovodi bez osporavanja.

- Jermak se predstavljao kao neko apsolutno posvećen predsedniku, kao savršeni izvršilac. Njegov glavni cilj je da postane najprihvatljiviji, najudobniji i najuspešniji alat za Zelenskog - rekao je politički analitičar Volodimir Fesenko.

Jermak i kontrola nad državnim aparatom

Jermak nije samo upravljao Vladom i parlamentom, već je uticao i na organe gonjenja i sudstvo preko svog zamenika Olega Tatarova. Tatarov je kontrolisao Državnu istražnu birokratiju, Nacionalnu policiju i Službu bezbednosti Ukrajine.

Iako su postojale spekulacije o sukobu između Jermaka i Tatarova, izvori organa gonjenja tvrde da su Zelenski i Jermak Tatarova smatrali ključnim za upravljanje pravosudnim sistemom u njihovu korist.

Eliminisanje konkurenata

Jermak je navodno uklonio svakog ko je mogao da bude konkurencija ili je pokazivao politički potencijal. Primeri uključuju komandanta oružanih snaga Valerija Zalužnog i ministra infrastrukture Oleksandra Kubrakova.