Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas tokom posete Moskvi da je Mađarska skoro četiri godine kontinuirano stajala na strani mira, koji se, kako je istakao, može postići samo pregovorima i diplomatijom.

Sijarto je u objavi na Fejsbuku, na kojoj se vidi kako razgovara sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, rekao i da put do mira vodi kroz pregovore i diplomatiju, prenosi MTI.

On je istakao da zatvaranje diplomatskih kanala znači odustajanje od nade u mir.

Sijarto je ranije danas izjavio i da se trenutno radi na tome da energetska saradnja Mađarske i Rusije teče bez zastoja, i da bi bez energenata iz Rusije, računi za energiju mađarskih domaćinstava bili trostruko uvećani što je, kako je ocenio, "neprihvatljivo".

U mađarskoj delegaciji koja danas boravi u Moskvi, a koju predvodi premijer te zemlje Viktor Orban, nalaze se glavni savetnik premijera za nacionalnu bezbednost Marsel Biro, kao i mađarski ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar i njegov zamenik Nador Čepregi.

Orban je ranije najavio da putuje u Moskvu kako bi osigurao stabilno i pristupačno snabdevanje Mađarske ruskim gasom i naftom tokom zime i naredne godine, ali i da razgovara sa ruskim predsednikom o mirovnim naporima u Ukrajini, naglasivši da se to pitanje "teško može izbeći".