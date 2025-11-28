Slušaj vest

Video izraelske vojne racije u Dženinu prikazuje vojnike kako pogubljuju dvojicu Palestinaca koje su uhapsili nekoliko sekundi ranije.

Izraelska vojska izdala je saopštenje u kojem priznaje da su dvojica muškaraca upucana tokom zajedničke operacije vojske i izraelske granične policije u okolini Dženina.

Navodi se da pucnjavu "pregledaju komandanti na terenu i da će biti prosleđena nadležnim profesionalnim telima".

Snimak, koji je naširoko kružio izraelskim i arapskim medijima, prikazuje izraelske vojnike kako okružuju ono što izgleda kao skladište u urbanom području. Vojnici koriste mehanički bager da probiju vrata tipa garaže, nakon čega dvojica muškaraca ispuzе iz zgrade ispod oštećenih vrata i predaju se na rukama i kolenima, držeći majice kako bi pokazali da su nenaoružani.

Uniformisana lica, koja izraelski mediji identifikuju kao pripadnike izraelske granične policije, zatim im prilaze.

Jedan policajac, koji ne nosi kacigu, ćelav je i ima bradu, čini se da preuzima kontrolu. Udarа muškarce nogama dok leže na zemlji, a zatim se vidi kako naređuje pritvorenicima da se vrate u zgradu ispod oštećenih vrata. Nekoliko sekundi kasnije, dok dve žrtve puze od svojih otmičara i stižu do praga zgrade, petorica graničnih policajaca vidljivih na mestu događaja podižu svoje jurišne puške, a dva pritvorenika padaju na zemlju.

"Pogubljenje dokumentovano danas rezultat je ubrzanog procesa dehumanizacije Palestinaca i potpunog napuštanja njihovih života od strane izraelskog režima. U Izraelu ne postoji mehanizam koji deluje na zaustavljanje ubijanja Palestinaca niti je sposoban da procesuira odgovorne", rekao je Juli Novak, izvršni direktor grupe za ljudska prava B’Tselem.

Izraelski vojnici i policija retko se smatraju odgovornima za ubistva Palestinaca uprkos stotinama optužbi.

Ono što izdvaja ubistva u Dženinu u četvrtak jeste oštrina video dokaza.

U saopštenju IDF-a o incidentu navodi se da se on dogodio tokom operacije IDF-a i granične policije u području Dženina, gde su "snage delovale kako bi uhapsile tražene osobe koje su izvodile terorističke aktivnosti, uključujući bacanje eksploziva i pucanje na snage bezbednosti".

"Tražene osobe bile su povezane s terorističkom mrežom u području Dženina. Snage su ušle u područje, opkolile strukturu u kojoj su se nalazili osumnjičeni i započele postupak predaje koji je trajao nekoliko sati. Nakon upotrebe inženjerijskih alata na strukturi, dvojica osumnjičenih su izašla. Nakon njihovog izlaska, vatra je otvorena na osumnjičene. Incident pregledaju komandanti na terenu i biće prosleđen nadležnim profesionalnim telima", navodi se u saopštenju izraelske vojske.