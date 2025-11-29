Slušaj vest

Rusija je zabranila rad organizaciji "Hjuman rajts voč" stavivši je na spisak "nepoželjnih organizacija".

Ova odluka znači da HRW mora da obustavi rad u Rusiji kao i da njihovi saradnici ili simpaziteri mogu biti krivično gonjeni.

Na listi "nepoželjnih organizacija" u Rusiji je više od 275 organizacija, među kojima su i Radio Slobodna Evropa, istraživački centar Četam Haus, antikorupcijska grupa Transperensi Internešnel i organizacija za zaštitu životne sredine WWF.

Osnovana 1978. godine, organizacija HRW prati i istražuje kršenja ljudskih prava u zemljama širom sveta.

Takođe otvoreno se protivi ruskoj invaziji na Ukrajinu i nedavno je objavila istragu o tome kako ruske snage koriste dronove za namerno ranjavanje i ubijanje civila koji žive u Hersonskoj oblasti Ukrajine.

(Kurir.rs/Beta)

