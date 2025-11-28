Slušaj vest

Pregovori predsednika Rusije Vladimira Putina i premijera Mađarske Viktora Orbana protekli su u izuzetno pozitivnom tonu, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, dodajući da Rusija uvažava stav Mađarske po pitanju Ukrajine.

"Predsednik Rusije je vodio razgovore, a mi smo mu, na njegov zahtev, pružali podršku. Smatram da je reč o veoma pozitivnom razgovoru", rekao je Lavrov za TV kanal Rusija 1.

On je naveo i da Rusija, za razliku od Evropske unije, uvažava stav Mađarske po pitanju Ukrajine, kao i stav svake druge države.

Odgovarajući na pitanje da li će Orban američkom predsedniku Donaldu Trampu preneti rezultate razgovora s Putinom, Lavrov je istakao da ne može da nagađa "o planovima predsednika vlade suverene države".

"Nikakvih ograničenja nema, za razliku od evropskih zemalja koje neprestano iznose primedbe i ocenjuju da Orban svoje poteze ne usklađuje sa Briselom. Mi se tako nikada ne ponašamo. Mi poštujemo stav Mađarske, kao i svake druge zemlje", poručio je Lavrov.

Ranije danas, Putin i Orban održali su satanak u Moskvi, koji je trajao skoro četiri sata, na kom su razgovarali o situaciji u vezi sa Ukrajinom i bilateralnim odnosima.

Putin je napomenuo da bi bio srećan da održi sastanak u Budimpešti ako se strane oko toga dogovore i dodao da je Moskva svesna uravnoteženog stava Mađarske po pitanju Ukrajine.