UKRAJINCI UNIŠTILI TRI SISTEMA PVO, ŠTETA 60 MILIONA DOLARA: Kijev izveo silovit napad dronovima, Rusi nisu imali šanse!
Ukrajinske snage za bespilotne sisteme objavile su da su tokom trodnevnog napada dronovima uništile tri vredna ruska protivvazdušna sistema ukupne procenjene vrednosti od oko 60 miliona dolara - Buk-M1,Buk-M2 i Tor-M2.
U saopštenju na Telegramu, navedeno je da su operateri iz bataljona Asgard 412. brigade Nemezis, zajedno sa 12. centrom za specijalne namene i specijalnom jedinicom „Kabul 9“ Vojnoobaveštajne službe (VOS), pogodili tri važna cilja: sisteme Buk-M1, Buk-M2 i Tor-M2.
Uništeni sistemi su među najvrednijom ruskom opremom na bojnom polju:
Buk-M1 - mobilni sistem srednjeg dometa dizajniran za obaranje aviona i krstarećih raketa,
Buk-M2 - novija verzija sa bržim radarom i većim dometom, često se koristi za zaštitu ključnih komandnih mesta,
Tor-M2 - sistem kratkog dometa dizajniran za presretanje dronova, preciznog oružja i niskoletećih raketa.
Zajedno čine važan deo ruskog protivvazdušnog štita. Njihov gubitak „značajno slabi“ rusku odbranu strateških lokacija, saopštile su ukrajinske snage. Napadi dolaze u vreme kada Ukrajina sve više izvodi napade dronovima dugog dometa na Rusiju i okupirane teritorije.
„Ono što sledi biće intenzivnije i glasnije“
Komandant jedinice Robert „Madjar“ Brovdi takođe je najavio da će operacije biti pojačane u narednim nedeljama, posebno protiv ruske mreže za snabdevanje gorivom, nagoveštavajući udare kao odgovor na ruske napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine.
„Benzin postaje retka tečnost u močvarama, a gas i nafta se lako pale. Sve ide ka potpunom mraku - hladnoj, dugoj zimi. Ono što sledi biće intenzivnije i glasnije“, rekao je Brovdi u petak.
