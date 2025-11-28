Slušaj vest

Ukrajinske snage za bespilotne sisteme objavile su da su tokom trodnevnog napada dronovima uništile tri vredna ruska protivvazdušna sistema ukupne procenjene vrednosti od oko 60 miliona dolara - Buk-M1,Buk-M2 i Tor-M2.

U saopštenju na Telegramu, navedeno je da su operateri iz bataljona Asgard 412. brigade Nemezis, zajedno sa 12. centrom za specijalne namene i specijalnom jedinicom „Kabul 9“ Vojnoobaveštajne službe (VOS), pogodili tri važna cilja: sisteme Buk-M1, Buk-M2 i Tor-M2.

Uništeni sistemi su među najvrednijom ruskom opremom na bojnom polju:

Buk-M1 - mobilni sistem srednjeg dometa dizajniran za obaranje aviona i krstarećih raketa,

Buk-M2 - novija verzija sa bržim radarom i većim dometom, često se koristi za zaštitu ključnih komandnih mesta,

Tor-M2 - sistem kratkog dometa dizajniran za presretanje dronova, preciznog oružja i niskoletećih raketa.

Zajedno čine važan deo ruskog protivvazdušnog štita. Njihov gubitak „značajno slabi“ rusku odbranu strateških lokacija, saopštile su ukrajinske snage. Napadi dolaze u vreme kada Ukrajina sve više izvodi napade dronovima dugog dometa na Rusiju i okupirane teritorije.

„Ono što sledi biće intenzivnije i glasnije“

Komandant jedinice Robert „Madjar“ Brovdi takođe je najavio da će operacije biti pojačane u narednim nedeljama, posebno protiv ruske mreže za snabdevanje gorivom, nagoveštavajući udare kao odgovor na ruske napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine.