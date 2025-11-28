Slušaj vest

Specijalni izaslanik ruskog predsednika za ekonomsko-investicionu saradnju s inostranstvom i šef RFPI Kiril Dmitrijev prokomentarisao je ostavku šefa kabineta Volodimira Zelenskog Andrija Jermaka (čiji je nadimak Ali Baba) u svetlu korupcijskog skandala koji danima potresa Ukrajinu.

"Alibaba je podneo ostavku, ostalo je još 40 razbojnika", napisao je on na Telegramu povodom ostavke Andreja Jermaka.

Saradnik Zelenskog je u aferi "Energoatom" imao kodno ime Ali-baba, što bi, uslovno rečeno, bila skraćenica njegovog i očevog imena - Andrej Borisovič.

Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izvestio je ranije danas da su Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) izvršili pretres u Jermakovoj kući zbog skandala o korupciji u energetskom sektoru koji je izbio u Ukrajini.

Kiril Dmitrijev Foto: Printskrin Youtube

Dopisnik „Fajnenšel tajmsa“ Kristofer Miler, pozivajući se na izvore, izvestio je da su pretresi ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije povezani sa istragom o korupciji u energetskom sektoru.

Poslanik Rade Ukrajine, Aleksej Gončarenko, objavio je da NABU priprema optužnicu protiv Jermaka.