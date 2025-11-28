Slušaj vest

Mađarska je otvorila pitanje kupovine udela u ruskim naftnim kompanijama pod sankcijama tokom današnjih razgovora u Kremlju, izjavio je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.

On je naglasio da se o ovim pregovorima ne bi trebalo javno govoriti jer je reč o osetljivim poslovnim aranžmanima.

- Takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je godinama naš pouzdan energetski partner. Mađarski partneri rade u tom pravcu, ali mnogo zavisi od samih poslovnih pregovora. Zato ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje - rekao je Novak, prenosi Sputnjik.

Vladimir Putin Viktor Orban Foto: Alexander Nemenov/Pool AFP, ALEXANDER NEMENOV / POOL/AFP POOL

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora Orbana trajao je skoro četiri sata, a jedna od centralnih tema bila je stabilnost isporuka gasa i nafte Mađarskoj.

U Budimpešti potvrđuju da se vode odvojeni razgovori o mogućnosti da mađarski MOL kupi udeo u srpskom NIS, kompaniji u većinskom vlasništvu ruskog Gasprom njefta. Šef kabineta premijera Mađarske Gergelj Guljaš izjavio je da je reč o „normalnoj tržišnoj operaciji“, ali je podvukao da su pregovori još u ranoj fazi, prenosi Rojters.

