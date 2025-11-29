Slušaj vest

Ministarstvo oružanih snaga Francuske je objavilo da je uspešno izvedeno prvo lansiranje male, petometarske rakete sistema SyLEx za testiranje novih tehnologija u veoma visokoj atmosferi i svemiru.

Agencija AFP je prenela da je raketa prošle noći poletela s poligona za testiranje raketa Generalne direkcije za naoružanje Francuske (DGA) u Biskarosu, na atlantskoj obali Francuske.

Francuska kompanija "ArianeGroup", jedna od glavnih u Evropi za lansiranje svemirskih letelica, odbranu i bezbednost, saopštila je detalje o lansiranju "sondažne rakete" novog sistema za testiranje opreme tokom leta, nazvanog SyLEx (Système de Lancement d’Expériences - Eksperimentalni sistem za lansiranje)."Sondažna raketa" je vrsta suborbitalne rakete za nošenje naučnih instrumenata na velike visine radi istraživanja i ispitivanja rada uređaja.

Za razliku od orbitalnih raketa, sondažne imaju paraboličnu putanju, dostižući visine između približno 100 i 1.400 kilometara pre nego što se vrate na Zemlju u roku od 15-20 minuta.

One su isplativ način za proučavanje gornje atmosfere, sprovođenje eksperimenata u mikrogravitaciji i testiranje novih tehnologija i opreme, posebno na visinama koje su preniske za satelite.

Sistem SyLEx je razvijen za manje od tri godine i prvi put Francuskoj donosi mogućnost samostalnog suborbitalnog lansiranja.

Na prvom letu SyLEx raketa od pet metara je nosila eksperimentalni teret, a može da podrži širok spektar zadataka, uključujući eksperimente povratka letelica u atmosferu i mikrogravitacije radi civilne i vojne primene.

Kompanija je objavila da ima dva modela sondažnih raketa, jednostepene i dvostepene verzije, upotpunjenih posebnom lansirnom rampom.

S nosivošću do 600 kilograma, novi lansirni sistem moći će da dostigne visine između 200 i 400 kilometara. U zavisnosti od nosivosti i konfiguracije misije, sondažna raketa SyLEx može da odjednom ponese opremu za više eksperimenata.