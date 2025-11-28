Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će tu zemlju na pregovorima sa SAD o mirovnom planu za okončanje sukoba sa Rusijom koji će, kako je naveo, uskoro početi, predstavljati načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov i sekretar Rustem Umerov.

Rustem Umerov Foto: EPA Presidential Press Service Han

Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da će među članovima ukrajinske delegacije biti i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i ukrajinske obaveštajne službe, prenosi Unian. On je dodao da su trenutno u toku pripreme za sastanak sa američkom stranom.

"Pregovori će uskoro početi, a tamo će biti naši predstavnici - načelnik Generalštaba, predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i naša obaveštajna služba. Sastanci sa američkom stranom će se održati u bliskoj budućnosti", naglasio je Zelenski.

Ukrajinsku delegaciju je do sada predvodio Andrij Jermak, koji je danas podneo ostavku na mesto šefa predsedničkog kabineta.

