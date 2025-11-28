Slušaj vest

Turska kompanija Tribeka, koja pruža usluge svim brodovima koji pristaju u turske luke, saopštila je da su mašinsko odeljenje tankera "Kairos", koji se nalazio u Crnom moru severno od Bosforskog moreuza, zahvatili eksplozija i požar.

Sumnja se da je eksploziju izazvala mina.

Tanker, koji je plovio pod gambijskom zastavom, nalazio se oko 52 milje severno od Bosfora kada se dogodio incident, prenosi agencija Rojters.

U saopštenju senavodi da izveštaji ukazuju na to da je brod možda naišao na minu i da je u opasnosti da potone.

Tribeka je navela i da su spasilački tegljači i obalska straža poslati u pomoć tankeru, kao i da se brodski saobraćaj kroz moreuz obavlja nesmetano.

(Kurir.rs/Rojters/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaUKRAJINA POČINJE PREGOVORE SA SAD: Delegaciju predvode Andrej Gnatov i Rustem Umerov
zelenski-epa-presidential-press-service-han.jpg
PlanetaMAĐARI KUPUJU RUSKE NAFTNE KOMPANIJE? Hitno se oglasili zvaničnici posle sastanka Putina i Orbana
Vladimir Putin Viktor Orban
PlanetaRUSI PROKOMENTARISALI JERMAKOVU OSTAVKU: "Ali Baba je otišao, ostalo je još 40 razbojnika"!
x01 AP Brendan Smialowski.jpg
PlanetaUKRAJINCI UNIŠTILI TRI SISTEMA PVO, ŠTETA 60 MILIONA DOLARA: Kijev izveo silovit napad dronovima, Rusi nisu imali šanse!
buk-raketni-sistem-rusija.jpg