Tanker koji se nalazio u Crnom moru severno od Bosforskog moreuza, zahvatili eksplozija i požar
DRAMA U CRNOM MORU! Eksplodirao tanker blizu Bosfora, evo pod čijom zastavom plovi (FOTO/VIDEO)
Turska kompanija Tribeka, koja pruža usluge svim brodovima koji pristaju u turske luke, saopštila je da su mašinsko odeljenje tankera "Kairos", koji se nalazio u Crnom moru severno od Bosforskog moreuza, zahvatili eksplozija i požar.
Sumnja se da je eksploziju izazvala mina.
Tanker, koji je plovio pod gambijskom zastavom, nalazio se oko 52 milje severno od Bosfora kada se dogodio incident, prenosi agencija Rojters.
U saopštenju senavodi da izveštaji ukazuju na to da je brod možda naišao na minu i da je u opasnosti da potone.
Tribeka je navela i da su spasilački tegljači i obalska straža poslati u pomoć tankeru, kao i da se brodski saobraćaj kroz moreuz obavlja nesmetano.
(Kurir.rs/Rojters/Prenela: M. V.)
