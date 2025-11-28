Slušaj vest

Turska kompanija Tribeka, koja pruža usluge svim brodovima koji pristaju u turske luke, saopštila je da su mašinsko odeljenje tankera "Kairos", koji se nalazio u Crnom moru severno od Bosforskog moreuza, zahvatili eksplozija i požar.

Sumnja se da je eksploziju izazvala mina.

Tanker, koji je plovio pod gambijskom zastavom, nalazio se oko 52 milje severno od Bosfora kada se dogodio incident, prenosi agencija Rojters.

U saopštenju senavodi da izveštaji ukazuju na to da je brod možda naišao na minu i da je u opasnosti da potone.