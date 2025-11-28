Slušaj vest

Kijev mora odlučno krenuti u kazneni progon korumpiranih političara i preduzetnika ako se Ukrajina želi pridružiti Evropskoj uniji, upozorio je visoki zvaničnik iz Brisela, piše Politico.

Poruka dolazi u trenutku dok raste pritisak na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog zbog sve većeg broja optužbi za korupciju koje potresaju njegov uži krug.

U intervjuu za ovaj portal, evropski komesar za pravosuđe Majkl MekGrat poručio je da evropske vlade neće podržati ulazak zemlje kandidatkinje poput Ukrajine u 27-člani blok ako ne dokaže da ima efikasan sistem za iskorenjivanje kriminala u samom vrhu društva.

Nedugo nakon MekGratovih izjava, istražitelji za borbu protiv korupcije pretražili su i prostorije jednog od najmoćnijih savetnika Zelenskog, Andrija Jermaka, u okviru istrage koja je u toku. Jermak je potom podneo ostavku.

Ove optužbe dolaze u izuzetno osetljivom trenutku za Ukrajinu, dok američki predsednik Donald Tramp vrši pritisak na Zelenskog da prihvati mirovni sporazum koji bi od njega mogao zahtevati ustupanje teritorija Rusiji.

Istovremeno, napredak Ukrajine ka EU usporava protivljenje Mađarske.

