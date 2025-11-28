TRAMP U KLINČU SA ARHITEKTOM: Američki predsednik želi da "njegova" nova balska dvorana bude VEĆA od BELE KUĆE?!
Američki predsednik Donald Tramp u svađi je sa arhitektom kojeg je lično izabrao da projektuje novu balsku dvoranu u Beloj kući, jer želi da ona bude čak i veća od same Bele kuće, tvrdi Vašington post.
Napori da se već ogroman dodatak još više poveća izazvali su nedelje tenzija iza zatvorenih vrata, prema rečima ljudi upoznatih sa diskusijama koji su razgovarali sa Vašington postom.
Samo u Trampovoj obnovi tokom drugog mandata, balska dvorana od 8.300 kvadratnih stopa, koja je već veća od vile od 5.100 kvadratnih stopa kojoj je pripojena, mogla bi se smatrati premalom, a arhitekta Džejms Mekreri II je pozvao na uzdržanost, prema rečima insajdera.
Mekreri, koji je bio prisutan kada je Tramp neplanirano prošetao krovom sale za brifinge Bele kuće u avgustu, navodno je upozorio da masivna nadogradnja rizikuje kršenje jednog od najjednostavnijih pravila arhitekture: ne dozvoliti da naogradnja proguta zgradu koju bi trebalo da dopunjuje. Izvori kažu da Tramp nije ubeđen.
Bela kuća odgovorila Trampa od još jedne opasne nadogradnje - luster za Ovalni kabinet
Ovo se dešava nakon što je osoblje Bele kuće moralo da interveniše i odgovori Trampa od još jedne potencijalno opasne nadogradnje.
Navodno je želeo izuzetno težak luster za OvalnI kabinet čija je masa izazvala zabrinutost zbog statike, prema novoj knjizi republikanskog stratega Skota Dženingsa.
Takođe, izveštaji sugerišu da maketa najavljenog aneksa, koja je ponosno predstavljena medijima prošlog meseca, ima niz problema.
To uključuje stepenište koje ide direktno u zid od cigle sa južnog travnjaka i najmanje dva pogrešno poravnata prozora koji se otvaraju jedan prema drugom, kako je ranije objavio časopis „Zver“.
Zvaničnik Bele kuće je, u međuvremenu, priznao da su se Tramp i Mekreri sukobili, ali je insistirao da ništa nije problematično, opisujući razmenu kao „konstruktivan dijalog“.
„Kao i kod svake zgrade, postoji razgovor između klijenta i arhitekte. Sve strane su uzbuđene što će ostvariti predsednikovu viziju o onome što će biti najveći dodatak Beloj kući od Ovalne sobe“, rekao je američki zvaničnik.
Tramp lično upravljao detaljima projekta, tvrde zvaničnici
Zvaničnici administracije privatno priznaju da je Tramp lično upravljao svakim detaljem projekta, održavajući česte sastanke o dizajnu i držeći maketu balske sale izloženu u Ovalnoj sobi.
Dodatak, koji bi predstavljao jednu od najvećih strukturnih promena Bele kuće stare 233 godine, nije prošao javnu raspravu i nastavlja se sa vrlo malo transparentnosti.
Administracija je odbila da objavi osnovne detalje, uključujući planiranu visinu zgrade. Očekuje se da će objekat sadržati i kancelarije koje su se ranije nalazile u istočnom krilu, dok su pitanja o sudbini bunkera za hitne slučajeve ispod odbijena iz razloga nacionalne bezbednosti.
(Kurir.rs/WashingtonPost/Klix/Prenela: M. V.)