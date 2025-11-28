Slušaj vest

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev kaže da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski više neće biti osoba koja potpisuje mirovni sporazum jer se korumpirana vlada oko njega raspala.

- Korumpirana vlada oko izdahnulog kijevskog klovna se srušila. Čak i ako još malo sedi u svojoj kancelariji, šmrčući kokain iz nosa, on neće biti taj koji će potpisati mirovni sporazum. Klovn je nelegitiman. Raspad sistema je neizbežan - naveo je on.

Ranije danas, Zelenski je potpisao dekret o smeni šefa svog kabineta Andrija Jermaka. Prethodno je poslanik ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, Jaroslav Železnjak saopštio da Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupciono tužilaštvo (SAP) sprovode pretres u njegovim kancelarijama, u okviru korupcionog skandala u energetskom sektoru.

NABU je potvrdio da se pretresi obavljaju, navodeći da se radnje sprovode u sklopu istrage.

Kurir.rs/RIA Novosti

