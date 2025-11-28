"KORUMPIRANA VLADA OKO IZDAHNULOG KIJEVSKOG KLOVNA SE SRUŠILA"! Medvedev žestoko udario po Zelenskom: On neće potpisati mirovni sporazum
Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev kaže da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski više neće biti osoba koja potpisuje mirovni sporazum jer se korumpirana vlada oko njega raspala.
- Korumpirana vlada oko izdahnulog kijevskog klovna se srušila. Čak i ako još malo sedi u svojoj kancelariji, šmrčući kokain iz nosa, on neće biti taj koji će potpisati mirovni sporazum. Klovn je nelegitiman. Raspad sistema je neizbežan - naveo je on.
Ranije danas, Zelenski je potpisao dekret o smeni šefa svog kabineta Andrija Jermaka. Prethodno je poslanik ukrajinskog parlamenta, Vrhovne rade, Jaroslav Železnjak saopštio da Nacionalni antikorupcioni biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupciono tužilaštvo (SAP) sprovode pretres u njegovim kancelarijama, u okviru korupcionog skandala u energetskom sektoru.
NABU je potvrdio da se pretresi obavljaju, navodeći da se radnje sprovode u sklopu istrage.
Kurir.rs/RIA Novosti