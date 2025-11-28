Portparol Kremlja je ranije danas rekao da je u procesu rešavanja ukrajinske krize glavna mirovna misija američkog predsednika Donalda Trampa i njegovih saradnika.

"Rusija sada vodi pregovore o Ukrajini samo sa SAD. U ovom trenutku ne treba uzimati u obzir stav EU po pitanju pregovora. U ovoj fazi reč je o pregovorima Rusije i SAD", istakao je Peskov u izjavi za rusku televiziju.