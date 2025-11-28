Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin primiće specijalnog izaslanika američkog predsednika Stivena Vitkofa u prvoj polovini nedelje, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"U prvoj polovini naredne nedelje. Konkretan datum Kremlj će objaviti pravovremeno", rekao je Peskov novinarima.

Portparol Kremlja je ranije danas rekao da je u procesu rešavanja ukrajinske krize glavna mirovna misija američkog predsednika Donalda Trampa i njegovih saradnika.

"Rusija sada vodi pregovore o Ukrajini samo sa SAD. U ovom trenutku ne treba uzimati u obzir stav EU po pitanju pregovora. U ovoj fazi reč je o pregovorima Rusije i SAD", istakao je Peskov u izjavi za rusku televiziju.

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je nedavno da je ruska strana spremna da radi sa onim što specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof donese u Rusiju.

Kurir.rs/RIA Novosti

