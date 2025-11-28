Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži "Fejsbuk", prvi put od ostavke Andrija Jermaka, šefa kabineta ukrajinskog lidera.

Kako je naglasio sa na samom početku, "Rusija jedva čeka da Ukrajina napravi greške".

- Mi ih nećemo napraviti. Naš posao se nastavlja. Naša borba se nastavlja. Nemamo pravo da podbacimo, nemamo pravo da se povučemo ili okrenemo jedni protiv drugih. Ako izgubimo jedinstvo, rizikujemo da izgubimo sve – sebe, Ukrajinu i našu budućnost. Moramo da stojimo zajedno. Moramo da izdržimo. Drugog izbora nema. Nikada neće biti druge Ukrajine. Mi branimo Ukrajinu. Slava Ukrajini! - rekao je Zelenski.

Najbliži saradnik Zelenskog podneo ostavku

Zelenski je objavio danas da je šef njegovog kabineta Andrij Jermak podneo ostavku.

- Prvo: Kabinet predsednika Ukrajine na svoje čelo postaviće novog čoveka - šef kancelarije, Andrij Jermak, potpisao je ostavku - rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju, prenosi Interfaks Ukrajina.

On je zahvalio Jermaku na dosadašnjem radu i rekao da će sutra obaviti konsultacije o tome ko bi mogao biti novi šef njegovog kabineta, prenosi Unian.