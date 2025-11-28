Slušaj vest

Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabeležen jeu 21:06 časova, u Gvatemali, nedaleko od granice sa Meksikom.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 15.326 i dužine -92.0764.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 144.9 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaDVA SNAŽNA ZEMLJOTRESA POGODILA GVATEMALU: Nema informacijama o žrtvama ili materijalnoj šteti
zemljotres ilustracija skala
PlanetaSERIJA ZEMLJOTRESA U GVATEMALI: Poginule dve osobe, udar se osetio i u Salvadoru
zemljotres ilustracija skala
PlanetaZEMLJOTRES U MEKSIKU ODNEO 6 ŽIVOTA Ima teško povređenih, srušene su crkve i bolnice: Sve smo izgubili u trenu (VIDEO)
profimedia0535087052.jpg
PlanetaZEMLJOTRESI ŠIROM SVETA PRAVE PANIKU: Potres od 5 stepeni u Iranu, još snažniji u Gvatemali
profimedia0325427777.jpg