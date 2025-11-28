Planeta
JAK ZEMLJOTRES POGODIO GVATEMALU: Potres od 5,8 Rihtera kod granice sa Meksikom
Zemljotres magnitude 5.8 stepeni Rihtera zabeležen jeu 21:06 časova, u Gvatemali, nedaleko od granice sa Meksikom.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 15.326 i dužine -92.0764.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 144.9 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
