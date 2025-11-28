Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp objavio je da ukida sva dokumenta koja je potpisao bivši predsednik Džo Bajden koristeći "autopen" – uređaj za automatsko potpisivanje.

Tramp navodi da je reč o čak 92 odsto takvih dokumenata, a svoju proklamaciju objavio je na društvenoj mreži Truth Social.

U svojoj karakteristično direktnoj poruci, Tramp je optužio Bajdenove saradnike za nezakonito delovanje i zapretio optužbama za davanje lažnog iskaza.

"Svaki dokument koji je potpisao pospani Džo Bajden autopenom, što je bilo otprilike 92% njih, ovime se ukida i više nema nikakvu snagu ni efekat. Autopen se ne sme koristiti ako odobrenje nije izričito dao predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Radikalni levičarski ludaci koji okružuju Bajdena oko predivnog stola Resolute u Ovalnoj kancelariji oduzeli su mu predsedništvo.

Ovime poništavam sve izvršne naredbe i sve ostalo što nije direktno potpisao pokvareni Džo Bajden, jer su ljudi koji su upravljali autopenom to učinili ilegalno. Džo Bajden nije bio uključen u proces autopen-a i, ako kaže da jeste, biće optužen za krivokletstvo. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovoj stvari!"

Kurir.rs/Agencije

