Slušaj vest

Predsednik Perua Hoze Hari izjavio je danas da će proglasiti vanredno stanje u oblasti oko granice sa Čileom zbog velikog broja migranata.

Migranti su uglavnom iz Venecuele i do sada su tražili utočište u Čileu, međutim u poslednje vreme odlaze iz Čilea jer se vlada sprema da pooštri stav i propise prema migrantima.

U Čileu se takođe u decembru održavaju predsednički izbori, a trenutni favorit je krajnje desno orijentisani advokat Hoze Antonio Kast, koji je u kampanji ciljao na strahove Čileanaca oko migranata iz Venecuele.

"Imate 111 dana da dobrovoljno napustite Čile. Ako ne, zaustavićemo vas, pritvorićemo vas, proteraćemo vas. Otići ćete samo sa odećom na leđima", izjavio je Kast tokom kampanje.

Ubrzo nakon te izjave u peruanskim medijima pojavile su se fotografije migranata koji iz Čilea idu u Peru.