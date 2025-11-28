TAJNI TELEFONSKI RAZGOVOR TRAMPA I MADURA: Diskutovano o mogućem sastanku u SAD
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarao je prošle nedelje telefonom s predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom o mogućem sastanku u SAD, piše danas Njujork tajms (NYT) pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.
Razgovor je, prema izvorima, održan krajem prošle nedelje i uključivao je i američkog državnog sekretara Marka Rubija. Kako navodi NYT, diskutovano je o mogućem sastanku dvojice lidera u SAD, ali trenutno ne postoje planovi za njegovo održavanje.
Razgovor s Madurom dolazi nekoliko dana pre nego što će stupiti na snagu odluka Stejt departmenta da ga proglasi vođom, kako administracija SAD navodi, strane terorističke organizacije "Kartel del Soles".
SAD su pojačale vojno prisustvo u regionu Karibi i Latinske Amerike usmereno ka Venecueli, uz obrazloženje da je cilj odvraćanje od krijumčarenja droge, ali je jasno izražena i namera da Maduro bude uklonjen sa vlasti, po potrebi i silom, ističe njujorški list.
U oktobru je Njujork tajms pisao da je Maduro ponudio SAD-u udeo u naftnim poljima Venecuele i druge pogodnosti za američke kompanije kako bi se smirile tenzije, ali su razgovori prekinuti jer je Maduro želeo da ostane na vlasti.
Direktni razgovori Trampa i Madura mogli bi, prema ocenama NYT, da označe početak pokušaja da se smanji eskalacija sile, iako administracija SAD i dalje insistira na ishodu koji podrazumeva da Maduro napusti funkciju.
