Nestanak 32-godišnje Austrijanke Stefanie Pieper iz Graca prerastao je u jednu od intenzivnijih policijskih istraga poslednjih godina. Na vratima njenog stana i dalje stoji potresna poruka majke: "Stefi, molim te, javi se". Austrijski i slovenački kriminalisti danima pokušavaju rekonstruisati poslednje sate života mlade šminkerke i influenserke, ali uprkos opsežnoj akciji, trag joj se u potpunosti izgubio, piše 24ur.

Stefanie je nestala nakon subotnjeg izlaska u centru Graca. Poslednji put se javila koleginici kratkom porukom u kojoj je potvrdila da je srećno stigla kući. Nakon toga, potpuni muk. U nedelju popodne trebala je da učestvuje na dogovorenom fotografskom snimanju, ali kada se nije pojavila niti odgovarala na pozive, zabrinuti fotograf se obratio policiji. To je bio početak istrage koja se ubrzo proširila na dve države.

Već narednog dana uhapšen je njen bivši partner, 31-godišnji slovenački državljanin, a prema informacijama 24ur, privedeni su i članovi njegove porodice – 57-godišnji očuh i 28-godišnji brat. Istražioci se nisu zaustavili samo na razgovorima – slovenačka policija pretražila je kuću i dvorište njegove bake na području Maribora, kao i okolne terene, ali bez rezultata. Glavni osumnjičeni je u pritvoru, a čeka se odluka o njegovom izručenju Austriji.