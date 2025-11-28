Slušaj vest

Vođa libanske militantne grupe Hezbolah izjavio je danas da zadržava pravo da odgovori na izraelsko ubistvo njenog vrhovnog vojnog komandanta i da ostavlja otvorenu mogućnost novog sukoba sa Izraelom.

Naim Kasem je održao govor koji je emitovan na televiziji dok u Libanu rastu strahovi da bi Izrael mogao da eskalira bombardovanje zemlje kako bi primorao Hezbolah da se odrekne svog arsenala širom zemlje, što je ta grupa više puta negirala.

„Moguće obnavljanje rata“

Izraelsko ubistvo glavnog vojnog komandanta Hezbolaha, Hajama Alija Tabtabaija, u napadu na južna predgrađa Bejruta 23. novembra dodatno je pogoršalo ove zabrinutosti. Kasem je rekao da će grupa „izabrati svoje vreme“ za odmazdu i rekao da pretnje širom vazdušnom kampanjom nisu imale uticaja na grupu, ali da je obnavljanje rata moguće.

„Da li se očekuje rat kasnije? Moguć je u nekom trenutku. Mogućnost postoji, a mogućnost da ne bude rata postoji“, rekao je Kasem. Kasem nije konkretno rekao kakav bi bio stav grupe u novom ratu, ali je rekao da Liban treba da pripremi plan za suočavanje sa Izraelom, koji se oslanja „na svoju vojsku i svoj narod“.

Pritisak SAD i Izraela

Kasem je takođe rekao da se nada da će poseta pape Lava Libanu „igrati ulogu u donošenju mira i okončanju izraelske agresije“. Liban je pod sve većim pritiskom Izraela i SAD da ubrza razoružavanje Hezbolaha i drugih militantnih grupa širom zemlje.

Ubrzo nakon završetka Kasemovog govora, portparol izraelske vojske Avičaj Adrei rekao je da su napori libanske vojske da zapleni oružje od Hezbolaha na jugu zemlje „nedovoljni“.

„Hezbolah nastavlja da manipuliše i radi u tajnosti kako bi održao svoj arsenal“, rekao je Adree u svojoj objavi na X.

Hezbolah je, međutim, saopštio da nije spreman da se odrekne svog oružja sve dok Izrael nastavlja da cilja libansku teritoriju i da okupira pet tačaka na jugu zemlje.