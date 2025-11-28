Slušaj vest

Suđenje ukrajinskom državljaninu Sergeju Kuznjecovu koji je osumnjičen da je umešan u teroristički napad na Severni tok 2, održaće se u Hamburgu, izveštava NDR.

Kuznjecov je prebačen u pritvor u Hamburg, pošto će se slučaj voditi u Višem regionalnom sudu u Hamburgu, navodi NDR.

Prema sporazumu između severnih nemačkih saveznih država, Hamburg je mesto gde se saslušavaju slučajevi vezani za nacionalnu bezbednost.

Kuznjecov je pritvoren 21. avgusta 2025. godine u Italiji i predat je Nemačkoj dan ranije.

Eksplozije na dva ruska gasovoda dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Nemačka, Danska i Švedska nisu isključile namernu sabotažu.

Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT

"Nord Strim AG", operater Severnog toka, napomenuo je da je šteta na cevovodima bila bez presedana i da je vreme popravke bilo nemoguće proceniti.

Kancelarija ruskog državnog tužioca pokrenula je slučaj međunarodnog terorizma. Dmitrij Peskov, sekretar za štampu ruskog predsednika, naglasio je da je Ruska Federacija više puta tražila informacije o eksplozijama na Severnom toku, ali ih nikada nije dobila.

Godine 2023, američki novinar i dobitnik Pulicerove nagrade, Simor Herš, objavio je, pozivajući se na izvor, da su eksplozivne naprave ispod ruskih gasovoda postavili u junu 2022. ronioci američke mornarice, uz podršku norveških specijalista.

Prema Heršu, odluku o sprovođenju operacije doneo je tadašnji predsednik SAD Džo Bajden. Iz Pentagona je kasnije za RIA Novosti rečeno da SAD nisu bile umešane u bombardovanje ruskih gasovoda.

Stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja, izjavio je da su Sjedinjene Države i Velika Britanija te koje sprečavaju pokretanje objektivne međunarodne istrage o terorističkom napadu na Severni tok.