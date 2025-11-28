Slušaj vest

Smena Andrija Jermaka, prvog, a po mnogima i glavnog saradnika predsednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog, predstavlja tektonski poremećaj za ovu državu i otvara pozornicu za žestoku političku bitku o budućem smeru upravljanja zemljom.

Njegov odlazak pokrenuće i pritisak na Zelenskog za uspostavu vlade nacionalnog jedinstva, nešto što traže od početka ruske invazije, piše Politico.

Jermak je imao veliki uticaj u Ukrajini, mnogi su ga smatrali praktično i potpredsednikom, a njegovu smenu mnogi su sa radošću dočekali, pa se očekuje da opozicija to iskoristi tako što će ojačati zahteve.

Foto: HOGP/Ukrainian Presidential Press Off

Zelenski je sada ostao i bez glavnog saradnika u predstojećim pregovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ali osim njega, retko ko će žaliti za ovom promenom.

Kako navodi Politico, Jermakova moć izazivala je brojne frakcije i nezadovoljstvo širom Ukrajine, ali i kod saveznika, a opozicija smatra da će Zelenski trenutnu situaciju iskoristiti za vođenje inkluzivnije politike.

Julija Mendel, ukrajinska novinarka i bivša savetnica Zelenskog koja je postala njegova kritičarka, smatra da je Jermakova ostavka bila "očajnička reakcija na nepodnošljiv pritisak".

"Zelenski nema spremnu pravu zamenu jer nikada nije mislio da će stvari otići ovako daleko. Ali pritisak je postao toliko intenzivan da se sve svelo na najjednostavniji izbor: on ili Jermak. A Zelenski je odabrao sebe", navela je ona i najavila značajne promene.