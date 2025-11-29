Slušaj vest

U Crnom moru nedaleko od turskih prolaza gore dva tankera "flote u senci" Ruske Federacije. Jedan od njih verovatno je naleteo na minu i u opasnosti je da potone ,javlja Unian.

Rusko izdanje Izvestija piše, pozivajući se na Glavnu upravu za pomorska pitanja Turske, da je na tankeru "Kairos" došlo do eksplozije, posle čega je na plovilu izbio jak požar. Pritom su turski zvaničnici bili neodređeni kada je reč o tome šta je moglo izazvati eksploziju.

"Evakuisali smo svih 25 članova posade, bezbedno, i prevezli ih u zdravstvene ustanove na obali. Povreda i smrti nije bilo", naglasili su u upravi. Navodi se da je posada broda bila pretežno kineska, dok ruskih državljana nije bilo.

Rusi takođe tvrde da je tanker navodno bio prazan u trenutku incidenta. Turska spasilačka plovila sada su angažovana na gašenju požara.

Ubrzo potom postalo je poznato da u blizini turske obale gori i tanker "VIRAT".

"Ne znamo uzrok incidenta. Postoje nepotvrđene informacije da je uzrok bila kolizija ili možda eksplozija. Zatim se pojavio gust dim iz mašinskog odeljenja", rekli su turski zvaničnici.

Posada ovog broda sačinjena od 20 ljudi u trenutku objavljivanja teksta još je čekala tegljač, iako se tvrdilo da su ljudi "na sigurnom".

Kako piše Reuters, oba tankera deo su "flote iz senke" Ruske Federacije koja se koristi za zaobilaženje zapadnih naftnih sankcija. Obe plovila već se nalaze i na sankcionim listama.