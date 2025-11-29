Slušaj vest

Broj žrtava katastrofalnih poplava koje su pogodile Šri Lanku porastao je na 69, dok se još 34 osobe vode kao nestale.

Spasilačke ekipe su se u petak borile sa porastom nivoa vode kako bi spasile stotine zarobljenih ljudi, a obilne kiše izazvane ciklonom Ditva primorale su više od 18.000 stanovnika da se evakuišu u privremena skloništa, piše Gardijan.

U toku su opsežne spasilačke operacije u kojima učestvuju helikopteri i brodovi mornarice, a spasioci izvlače ljude sa krovova, krošnji drveća i sela koja su potpuno odsečena bujičnim poplavama. Centar za upravljanje katastrofama (DMC) potvrdio je da je broj žrtava porastao nakon što je pronađeno još tela u najteže pogođenom centralnom regionu, gde je većina ljudi stradala u klizištima ove nedelje.

Iako je Šri Lanka trenutno u sezoni severoistočnih monsuna, padavine su dodatno pojačane ciklonom Ditva. Stručnjaci godinama upozoravaju da se zemlja suočava sa sve češćim i razornijim poplavama zbog klimatske krize.

Broj žrtava ove nedelje je najveći od juna prošle godine, kada je 26 ljudi poginulo u obilnim kišama. Najgore poplave u novijoj istoriji Šri Lanke zabeležene su u junu 2003. godine, kada je poginulo 254 ljudi.