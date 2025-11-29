Slušaj vest

Najmanje jedna osoba je poginula, a 15 je ranjeno, uključujući i jedno dete tokom masovnog ruskog napada raketama i dronovima na Kijevu noći 29. novembra, saopštile su lokalne vlasti.

Novinari "Kijev independenta" su na terenu prijavili da su čuli eksplozije i videli dronove ubrzo 1 sat posle ponoći, dok su vlasti upozoravale na kombinovani napad dronovima i raketama. Eksplozije su se čule tokom cele noći.

U ranim jutarnjim satima širom zemlje oglašene su uzbune za vazdušnu opasnost kada je Rusija ispalila desetine raketa i stotine dronova ka prestonici Ukrajine.

Novi talas napada u 7 sati ujutru

Obnovljeni napadi na Kijev krenuli su oko 7 sati ujutru po lokalnom vremenu, kada su ruske snage ponovo lansirale desetine raketa, uključujući i hipersonične rakete Kinžal, ka prestonici.

Oštećenja su zabeležena na najmanje šest lokacija širom Kijeva, uključujući višespratne stambene zgrade u opštinama Svjatošinski, Dnjiprovskij, Darnicki, Ševčenkovski i Solomjanski.

U opštinama Dnjiprovskij i Ševčenkovski uništeno je više stanova na gornjim spratovima zgrada, dok su u Svjatošinskom i Solomjanskom okrugu oštećenja prijavljena između 1. i 3. sprata visokih zgrada.

U najmanje šest stambenih zgrada širom grada izbili su požari. Muška osoba je izvučena mrtva iz ruševina nakon napada u Svjatošinskom okrugu, saopštio je načelnik Vojne administracije Kijevske oblasti Timur Tkačenko.

Ranjeni hitno hospitalizovani

Najmanje osmoro ranjenih je hospitalizovano, objavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu. Prema rečima Tkačenka, jedno dete je ranjeno u Ševčenkovskom okrugu.

Posle novog talasa napada u 7 sati ujutru, novinari Kijev independenta prijavili su nestanak struje u nekoliko delova grada.

Gradonačelnik Vitalij Kličko kasnije je izjavio da zapadni deo grada nema električnu energiju i da hitne službe rade na njenom obnavljanju. Takođe je rekao da smanjeni pritisak vode utiče na stambene zgrade na desnoj obali prestonice.

Napadi na širem području Kijevske oblasti

Na periferiji grada, u Kijevskoj oblasti, najmanje dve osobe su ranjene usled šireg napada. Devetospratna stambena zgrada oštećena je u udarima na grad Brovari, izjavio je regionalni guverner Mikola Kališnik.